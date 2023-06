Defiende AMLO a Ebrard tras investigación de la UIF: "Si lo perjudica tengo que defenderlo"

Luego que se dio a conocer que presuntamente la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) cerraron en el último año del sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto un expediente en contra de Marcelo Ebrard, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que lo más conveniente sería que no hablará él de eso, sin embargo, dijo que lo defendería auqnue lo mejor, dijo, sería esperar a lo que opine la gente y también que se siga investigando.

“Lo más conveniente sería que yo no hablara, pero como ya se dio a conocer aquí y si pienso que perjudica a Marcelo Ebrard tengo que defender a Marcelo. No conocía de este expediente. Pero por qué lo defiendo, no conoce no es por estar tomando partido”.

Te recomendamos: Ebrard propone que "corcholatas" reciban aportaciones de simpatizantes

“Que se siga investigando. Les pediría de manera muy respetuosa, afectuosa, que no se traten estos temas por qué me llevan a tratar esos asuntos, porque voy a contestar, ustedes son libres, pero no quiero participar y que se sienta que estoy a favor o en contra”.

“Yo voy esperar lo que opine la gente, ´¿para dónde va la gente?. para donde va Vicente´. Lo que la gente diga. No hay, no ha habido tapado, destapado, dedazo, cargada, el presidente no va a imponer a su sucesor, como era antes, no somos iguales”, subrayó.

Las declaraciones del mandatario ocurren luego de que un asistente a la conferencia mañanera de este lunes le preguntó al presidente por el caso del “carpetazo” que dio laTe recomendamos:, su esposa y sus hermanos cuando fue jefe de Gobierno.

Política Corcholatas inician su camino en busca de la candidatura presidencial de Morena

Así también, el presidente aseguró que no sabía que se canceló la investigación en contra de su ex canciller, mientras destacó que tiene que buscar que haya equidad en la contienda interna.

También sostuvo que Ebrard fue objeto de persecución en el sexenio pasado y dijo que es extraño que se haya cancelado un proceso en su contra, “porque Marcelo era mal visto por el Gobierno anterior, me consta”, afirmó el presidente.

“Tuvo incluso que irse a una especie de exilio voluntario, porque había una lanzada en contra de él, se le acusó, porque le echaban la culpa de que él había entregado los documentos del registro público de la propiedad sobre la famosa Casa Blanca”, dijo López Obrador.

“A partir de ahí lo empezaron a hostigar. Hay que tener estos elementos, lo mismo, no puede haber texto sin contexto, no puede haber una denuncia sin tener todos los elementos y más en esta temporada en que se está decidiendo quién será coordinador o coordinadora de la defensa de la transformación”, expresó el presidente.

“Tengo que mantener el equilibrio, Estoy obligado a eso. En este caso, y también en elección constitucional. Ya no hay señal, no hay línea. Como se dijo en un tiempo, nada más que no se cumplió, la línea es que no hay línea y ya”, concluyó.

Un día antes de que Ebrard anunciara su aspiración presidencial, un medio aseguró que la UIF y la FGR cerraron una investigación en la que el excanciller otorgó permisos de construcción en Santa Fé, cuando era jefe de Gobierno a una inmobiliaria, en la que supuestamente se beneficiaron con inmuebles su esposa y otros familiares cercanos.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Del 4 de mayo de 2015 y el 26 de enero de 2016, la UIF presentó dos denuncias en la entonces PGR, ahora (FGR), donde se reveló que hubo presuntas operaciones irregulares en las que habrían estado involucrados familiares de Marcelo Ebrard.









TE RECOMENDAMOS EL PODCAST⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music