Creel rechaza que se califique de rateros a participantes de marcha en apoyo al INE

Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, aseveró que el no estar de acuerdo con la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), convocada el domingo 13 de noviembre, no es motivo para que el presidente Andrés Manuel López Obrador lance calificativos como “corruptos” y “rateros” en contra de quienes participarán.

“Si no estamos de acuerdo en alguno de los temas de la política eso no quiere decir que seamos enemigos, que nos tengamos que descalificar, que tengamos que insultarnos, que tengamos que buscar el mejor apodo, el mejor insulto, la calificación más puntiaguda para dirigirnos los unos a los otros un Jefe de Estado Mexicano es un jefe que busca la concordia y no la discordia, que busca la unidad y no la división”, aseveró.

Puedes leer también: “Ni una encuesta ni una consulta va a decidir”: Santiago Creel sobre Reforma Electoral

El presidente de la Mesa Directiva negó que la marcha sea en contra de López Obrador sino en contra de la iniciativa que envió a la Cámara de Diputados en materia electoral.

"La marcha es en contra de una iniciativa, no personalicemos las cosas en primer lugar. Aunque la propuso el presidente de la República en los que estamos en desacuerdo es en la Reforma Electoral (...) No es una cuestión de personas, es una cuestión de propuestas, de posicionamientos políticos y los que vamos a marchar el próximo domingo estamos en contra de que se desbarate, , de que se acabe el árbitro electoral”, dijo.

Política AMLO acusa de corruptos y rateros a quienes marcharán contra reforma electoral

Agregó que la razón para retrasar la discusión de la reforma para diciembre, tal y como anunció el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), es la falta de votos por parte del bloque de Morena y aliados para avalar la propuesta del ejecutivo.

Enviará Creel a AMLO libro de Aristóteles “La Política”

Santiago Creel enviará un ejemplar del libro de "La Política" de Aristóteles al presidente Andrés Manuel López Obrador, esto luego de que el Ejecutivo anunció en conferencia de prensa que enviaría a Creel “un diccionario de política” para que distinga entre la “oligarquía” y la “democracia”.

Santiago Creel enviará un ejemplar del libro de "La Política" a AMLO. Foto: Laura Lovera | El Sol de México

Durante conferencia, el presidente de la Mesa Directiva presentó el ejemplar que enviará a Palacio Nacional y lo firmó con una dedicatoria agradeciendo a los griegos por “la comunicación” entablada con los intercambios.

"Presidente, le envío el libro “La Política de Aristóteles. El pueblo somos todos, incluyendo a la oposición, las minorías y la diversidad que existen en el país. Sin ser este diálogo, cuando menos se ha abierto la comunicación entre usted y yo gracias a los antiguos griegos", se lee en la dedicatoria del libro.

Creel agregó que espera que el intercambio permita que tengan una reunión para hablar de “otros libros”, pues recordó que no se han reunido para abordar temas que competen al Legislativo y Ejecutivo.