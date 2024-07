Continuidad en Bienestar y programas sociales, promete Ariadna Montiel

Ariadna Montiel, actual secretaria de Bienestar, tendrá continuidad el siguiente sexenio al frente de los programas sociales impulsados por la 4T. Afirmó que la prioridad seguirá siendo el combate a la pobreza en el país y dijo que actuará con respeto, civilidad en la búsqueda de acuerdos para dar soluciones a las exigencias de la sociedad.

Luego que Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta electa, designó a Montiel Reyes como secretaria de Bienestar en su Gabinete, la funcionaria señaló que “los programas del Bienestar tendrán larga vida”.

“Tenemos un gran reto seguir combatiendo la pobreza, pero también encontramos el cómo hacerlo y los programas de bienestar tendrán larga vida”, comentó.

Agregó que dará importancia a nuevos programas sociales qué impulsará Claudia Sheinbaum, como la pensión para mujeres de 60 a 64 años.

“Continuarán los que ya existen y se fortalecerán otros tantos como derecho universal para las y los mexicanos que viven en vulnerabilidad”, agregó.

Montiel Reyes consideró que el apoyo a mueres de la tercera edad “es una reivindicación al trabajo” que han realizado durante toda la vida.

Recordó también que programas como Sembrando vida, Producción para el bienestar, el Apoyo a los pescadores, la entrega de los fertilizantes, tendrán nivel constitucional.

“Siempre estaremos dispuestas y dispuestos a servir a la nación para consolidar nuestro hermoso ideal, que, por el bien de todos, primero los pobres”.

Ariadnda Montiel, orgullosa de que Sheinbaum como primer presidenta

La encargada de la política interna del próximo gobierno de Claudia Sheinbaum, señaló que caminar a su lado como primera mujer presidenta en la historia de nuestro país, “con usted llegamos todas juntas abuelas, madres e hijas en una alta responsabilidad como la que me confía”.

“Ahora requiere un alto compromiso. También tenga usted la seguridad de qué trabajaremos con todas y todos con eficacia y sensibilidad en la atención de las demandas ciudadanas, siempre habrá coordinación y diálogo bajo las directrices que usted nos marque desde la Presidencia”.

“Tengo claro, presidenta Claudia Sheinbaum, que usted realizó en campaña una serie de compromisos que se tienen que cumplir. Le daremos valor a la palabra de mujer, me conduciré con honestidad y seguiremos haciendo nuestro lema de no mentir no robar y no traicionar al pueblo”.

“Estoy segura que bajo su mandato daremos buenos resultados, porque usted recibe un importante legado del presidente Andrés Manuel López Obrador, una sólida base que hará posible avanzar en la transformación del país, siempre con apego a lo que establece la Carta Magna para actuar con justicia y con respeto a los derechos humanos”, concluyó su discurso.