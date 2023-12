No tengo ningún mérito para ser embajador, dice Fayad en el Senado

En su comparecencia ante las comisiones unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores Europa en el Senado, Omar Fayad admitió que carece de méritos para ser embajador de Noruega.

“Quiero decirles que la verdad, la verdad, la verdad, yo no me considero que tengo ningún mérito para ser embajador, ninguno. Gracias que me los han visto y a quien me los vea”, dijo el exgobernador de Hidalgo durante la discusión para ratificar su nombramiento.

El pasado 8 de noviembre, el presidente Andrés Manuel Lópes Obrador propuso a Fayad Meneses para ser embajador de nuestro país ante Noruega, postulación que fue criticada por la oposición debido a que carece de experiencia diplomática.

“Ya es una constante enfrentarnos a propuestas de nombramientos del Ejecutivo que en pocas palabras se ha traducido a un pago de favores políticos y no sólo me refiero a los temas internacionales”, dijo la senadora priista Cecilia Sánchez.

Omar Fayad dejó la gubernatura de Hidalgo en septiembre de 2022 luego de que el PRI perdiera las elecciones ante Morena. Tras la derrota tuvo un conflicto con el líder nacional del Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, a quien acusó de querer apropiarse del partido.

En junio de este año renunció al PRI, partido por el cual no sólo fue gobernador, también diputado federal, senador y alcalde. Cinco meses después fue propuesto por López Obrador para la embajada en Noruega.

“En lo personal, creo que tengo experiencia porque he trabajado muchos años y he estado muchos años en el servicio público”, dijo Fayad a su favor frente a los senadores.

Tras la sesión de preguntas y respuestas, con 17 votos a favor, Morena y sus aliados avalaron el nombramiento. Ahora el tema se discutirá en el pleno, tentativamente en la sesión programada para el 13 de diciembre.