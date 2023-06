Claudia Sheinbaum visita a AMLO previo a dejar la Jefatura de Gobierno de CDMX

A dos días de que la jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum se separe mediante una licencia definitiva de su cargo, para buscar la candidatura de Morena a la presidencia de la República, llegó esta mañana a Palacio Nacional para visitar al presidente Andrés Manuel López Obrador, en lo que podría ser su última visita como funcionaria pública.

El lunes, Sheinbaum Pardo dijo en un mensaje en el que anunció que mañana, 15 de junio, realizará un mitin en el Monumento a la Revolución para dar un informe a la ciudadanía de sus logros de Gobierno en los cuatro años y medio de administración.

Asimismo, dijo que dejará el cargo el viernes para buscar ser la primera presidenta de México.

“El día de hoy quiero informar que he tomado la decisión de separarme del cargo de forma definitiva el 16 de junio con el fin de llegar a ser la primera mujer en la historia de México en encabezar los destinos de la nación”, dijo Sheinbaum desde sus oficinas en el Centro Histórico.

Este martes, la doctora Sheinbaum Pardo presentó un documento de separación definitiva a su cargo a la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, en el señala que dejará la jefatura de Gobierno capitalino con la satisfacción del deber cumplido.

En el documento expresa que se va, “con la satisfacción del deber cumplido” al tener la oportunidad de dedicar su vida, “en cuerpo y alma” para ejercer el cargo que le fue encomendado y “gobernando para todas y todos, pero en especial para los que menos tienen”, apuntó.

“Siempre bajo los principios de 'no robar', 'no mentir' y 'no traicionar al pueblo'. Gracias a la Ciudad de México por permitirme servirles”, dijo.

También se espera que el viernes pida el secretario de Gobernación, Adán Augusto López al presidente López Obrador que lo dispense del cargo para buscar la candidatura presidencial morenista.

El lunes pasado el primer funcionario que renunció al gabinete presidencial para buscar también la presidencia de la República fue el excanciller Marcelo Ebrard quien aseguró tras presentar su renuncia que regresará a Palacio Nacional solamente como presidente de la República.

Ayer, martes, también la exlideresa morenista y hoy diputada federal, Yeidckol Polevnsky anunció que pediría licencia para contender por el abanderamiento de su partido a la presidencia en la elección de 2024, con lo cual suman ya 7 los aspirantes presidenciales del bloque lopezobradorista.

Es de recordar que en esta semana también anunciaron que van en búsqueda del cargo presidencial el senador Ricardo Monreal y el senador Manuel Velasco, así como el diputado Gerardo Fernández Noroña.