Claudia Sheinbaum: no voy a entrar en un debate con Xóchitl Gálvez

Claudia Sheinbaum, una de las corcholatas aspirantes a la candidatura presidencial por Morena, descartó entrar en debates con la panista Xóchitl Gálvez, quien a su vez se registró por la alianza opositora Frente Amplio por México.

Durante su visita a Tampico, Tamaulipas, la exjefa del Gobierno de la Ciudad de México fue cuestionada sobre si estuvo en alguna ocasión en casa de la senadora.

"Sí, en el 2018. Ella dijo que no iba a ser senadora de la República, pero más allá yo no quiero entrar en un debate con Xóchitl", declaró Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum estuvo de visita en Tampico | Vladimir Meza

Sin embargo, criticó que "representa un proyecto de nación que quiere volver al pasado; la mejor muestra de ello es que quien coordina el movimiento nacional es José Ángel Gurría, que es el más neoliberal de todo los neoliberales; quieren regresar al México del pasado con una corrupción tremenda".

Ante los dimes y diretes que se han dado entre Xóchitl Gálvez y Andrés Manuel López Obrador, luego que el mandatario revelara que la legisladora panista sería la candidata presidencial del Frente Amplio por México (PAN, PRI y PRD) y que ella le respondiera tachándolo de "machista", Claudia Sheinbaum rechazó que en la Cuarta Transformación haya misoginia y mucho menos del Presidente.

Se reúne con pesqueros y visita mercado La Puntilla

En la colonia Morelos de Tampico, Claudia Sheinbaum se reunió con al menos 300 personas que se dedican a la actividad pesquera, donde le expusieron la problemática de la zona.

"Tomé en cuenta todo esto, lo que es el sector pesquero, que no haya tanta burocracia; ahorita nosotros como cooperativa tenemos tres años luchando por arreglar nuestros permisos y no hemos podido obtener los permisos de pesca, yo no sé por qué", le dijo un pescador.

La candidata a la Presidencia de la República visitó La Puntilla | Vladimir Meza

En respuesta, Sheinbaum dijo que el presidente López Obrador ha impulsado una transformación profunda que requiere de tiempo y que la pandemia propició dar prioridad a otras áreas de salud.

"No todo se puede hacer en 6 años, están de acuerdo", sostuvo Sheinbaum, quien señaló que con su visita se abre una mesa de trabajo para dialogar sobre los temas de pesca.

Una vez que concluyó la reunión con la comunidad pesquera, Claudia se dirigió al mercado de mariscos La Puntilla, luego acudió a la zona centro de Tampico donde realizó un recorrido por el nuevo mercado.

