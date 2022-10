Biden visitará México para Cumbre de América del Norte: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su homólogo estadounidense, Joe Biden, confirmó su visita a México en el marco de la X Cumbre de América del Norte a celebrarse el mes de diciembre.

“Tuvimos una cordial conversación con el presidente Joe Biden sobre migración, seguridad y cooperación para el desarrollo. Me confirmó que visitará México para participar en la Cumbre de América del Norte”, refirió el presidente en su cuenta de Twitter.

Fue una conversación muy afectuosa y cercana .Me dió mucho gusto constatar la estrecha relación de ambos presidentes y la cercanía entre Mexico y Estados Unidos. https://t.co/pYbnFkpaty — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) October 18, 2022

El canciller Marcelo Ebrard había adelantado que el encuentro podría desarrollarse en la Ciudad de México, aunque no se ha confirmado la sede.

Durante la IX Edición, desarrollada en Estados Unidos, se abordaron temas relacionados con la pandemia y la seguridad sanitaria de América del Norte; competitividad, crecimiento equitativo, migración y desarrollo.

En la décima los temas a abordarse se espera vayan desde la colaboración migratoria, temas energéticos y los referentes a diversos asuntos del T-MEC, aunque por el momento no se ha establecido la agenda.

Política Migración y seguridad, temas clave en reunión de Ebrard con Antony Blinken

Lopez Obrador manifestó esta mañana en su conferencia de prensa que el canciller Ebrard le comunicó el deseo de Biden de sostener una conversación telefónica este martes.

Asimismo, adelantó que podrían tratar el tema de las consultas energéticas interpuestas por EU a Mexico en el marco del T-MEC.

“Nosotros no queremos pleito y tan es así que ayer me comentó Marcelo Ebrard que lo buscaron de la Casa Blanca porque quiere hablar conmigo el presidente Biden. Si fuesen mal las relaciones pues no se procurarían estos encuentros y conversaciones”, dijo el presidente López Obrador.

Con información de Mariela Macay