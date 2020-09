Aplaude AMLO que TEPJF avale las mañaneras durante procesos electorales

El presidente Andrés Manuel López Obrador aplaudió que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avalara las “mañaneras” en Coahuila e Hidalgo de cara a su proceso electoral.

Acusó nuevamente, que el Instituto Nacional Electoral (INE) lo quería censurar y limitar para que no informara en estas localidades.

"Estos diálogos circulares no interfieren con los procesos electorales, eso fue lo que resolvió el tribunal, por lo mismo no se considera propaganda, sino garantizar el derecho de los mexicanos a la información. Nos querían limitar para que no informáramos, eso era censura, y se acudió al tribunal y ya ha quedado de manifiesto que podemos mantener estas conferencias", reflexionó el mandatario sobre la resolución del TEPJF.

Acusó que la queja ante el Instituto fue interpuesta por sus opositores

“Para ser precisos fue una queja de los partidos de oposición a nosotros, de los conservadores ante el INE y en el INE resolvieron que no debían hacerse estas conferencias, no transmitirse estas conferencias, y ya le acudir al tribunal se resuelve de que si podemos hacerlo”, destacó.

El día de ayer, la Sala Superior ordenó al Consejo General del INE modificar el acuerdo por el cual determinó que los concesionarios de radio y televisión no debían transmitir las conferencias matutinas del presidente en los estados de Coahuila e Hidalgo, donde habrá elecciones el 18 de octubre.

Por unanimidad, los magistrados determinaron que el Instituto deberá sesionar dentro del plazo máximo de 48 horas después de que sean notificados para realizar los trámites necesarios y que de nueva cuenta se publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo impugnado, con la modificación ordenada.

















