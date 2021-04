Analiza TEPJF impugnaciones de Morena

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha recibido seis impugnaciones contra el retiro de registro de candidaturas a morenistas que impuso el Instituto Nacional Electoral (INE) a sus precandidatos, por la omisión de entregar sus informes de ingresos y gastos de precampañas.

De acuerdo con datos de los Estrados Electrónicos, tres fueron interpuestas por el partido polìtico: una para impugnar el retiro de la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero, otra por negarle la candidatura a Raúl Morón Orozco para la gubernatura de Michoacàn, y una más donde reclama el registro a 19 candidatos a diputaciones federales a quienes se les negó.

Junto a esas tres impugnaciones, Salgado Macedonio y Morón Orozco presentaron de manera individual una impugnación contra el retiro de sus candidaturas, y hay otra a nombre de Yair García Delgado (precandidato por Morena a la gubernatura de Guerrero).

El pasado 25 de marzo, el Consejo General del INE aprobó por mayoría de votos cancelar el registro como candidatos en el estado de Guerrero a los ciudadanos Yair García Delgado, José Fernando Lacunza Sotelo, Félix Salgado Macedonio, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, Luis Walton Aburto, así como a la candidata Adela Román Ocampo, por omitir presentar informes de ingresos y gastos de precampaña, a pesar de que la Unidad Técnica de Fiscalización detectó diversos actos y mensajes que debieron ser reportados.

El 30 de marzo pasado, Morena interpuso las impugnaciones ante el Tribunal Electoral, que ya las analiza y se prevé que los magistrados revisen dichas apelaciones en la siguiente sesión.

El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón será el encargado de redactar el proyecto de sentencia en el caso de Salgado Macedonio, mientras que la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso verá el caso de Raúl Morón Orozco.

Ayer, simpatizantes de Morena encabezados por Mario Delgado y Félix Salgado pusieron un cerco alrededor de la sede de la Sala Superior del Tribunal para demandar la restitución de las candidaturas.

Después de la resolución del INE, el Tribunal es la instancia que dará el fallo definitivo, y aunque no tiene un plazo legal que cumplir, lo debe de hacer pronto porque ya comenzaron las campañas.

En entrevista con El Sol de México, Miguel Carriedo, especialista en temas electorales, explicó que el debate girará en torno a si se entregaron o no los reportes, aunque sea de forma extemporánea. “Ahí podría estar la clave".

Finalmente, recordó que en tanto no se resuelva el asunto por el Tribunal Electoral, Félix Salgado Macedonio no puede mantener su registro, porque las decisiones de la autoridad electoral no tienen efectos suspensivos por una impugnación, es decir, no puede seguir siendo candidato, por lo que cuando tome el asunto el Tribunal, se confirmará o se revocará.

Por otra parte, el Partido Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Movimiento Ciudadano impugnaron la resolución del Consejo General al acusarlo de irregularidades encontradas en el dictamen de la revisión de informes de ingresos y gastos de precampañas a las diputaciones federales.