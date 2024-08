AMLO pide que las 5 personas más ricas de México opinen sobre sobre la distribución de los pluris

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a las cinco personas más ricas del país a que den su punto de vista sobre la petición del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) a la autoridad electoral respecto a una "distribución sensata" de las diputaciones plurinominales en el Congreso de la Unión.

“A lo mejor no está claro para las organizaciones empresariales o a lo mejor no todos tienen esta información, a mí me gustaría que se informen los más respetados en las organizaciones empresariales sobre este caso y quiero proponer a cinco (empresarios) que me gustaría que conocieran sobre esta argumentación”, dijo este martes el mandatario federal en su conferencia mañanera.

El Jefe del Ejecutivo federal se lanzó por segundo día consecutivo contra el CCE y acusó que la mayoría de las organizaciones financieras en el país “se oponen” a la impartición de justicia.

No creo que Carlos Slim esté a favor de que se viole la Constitución

Acto seguido leyó una lista de las cinco personas más ricas del país: “entonces, Carlos Slim, Germán Larrea, Ricardo Salinas, Fernando Baillères y María Asunción Aramburuzabala, cinco, ¿les parece? ¿Vamos a ver su opinión? Y que ya no se esté presionando a los del Consejo del INE ni a los magistrados del Tribunal, porque tampoco estoy hablando al tanteo”.

El presidente López Obrador mostró el listado de las familias más acaudaladas del país. Foto: Presidencia

El presidente López Obrador dijo que este pronunciamiento que les pide no se centra sobre sus fortunas.

"No está aquí en cuestión cómo obtuvieron su riqueza, aquí lo que queremos que ellos sean escuchados y queremos que ayuden a que vivamos en un país con un auténtico Estado de Derecho y que hagamos el compromiso de desterrar la corrupción y la impunidad, y que ellos nos den su opinión”, refirió.

El domingo, el CCE publicó un desplegado donde pedía al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y al Instituto Nacional Electoral (INE) que hicieran una distribución sensata de las diputaciones en el Congreso.

Sin embargo, el lunes, el presidente se lanzó contra los empresarios y los calificó de "prepotentes", mientras acusó que estaban descarándose y definiéndose por la corrupción, porque no querían un auténtico Estado de Derecho.

Tras ello, el CCE respondió que van a continuar el diálogo. Sin embargo, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, dijo este martes, tras hacer una extensa argumentación de cómo considera que se debe dar la distribución de la diputaciones, que hay un "falso debate” sobre la distribución de curules.