AMLO pide a trabajadores del PJF que antes de ir huelga resuelvan casos pendientes

El presidente Andrés Manuel López Obrador considera que los trabajadores del Poder judicial de la Federación (PJF) “están en su derecho” de irse a huelga como medida de protesta en contra de la reforma que pretende impulsar para elegir a jueces, ministros y magistrados; sin embargo, espera que antes de eso ayuden a resolver los casos de demandas pendientes con el SAT.

“Si van a hacer la huelga el 19, nada más les encargaría yo, con todo respeto, que nos ayuden a resolver dos expedientes como de 35 mil millones de pesos. Dos expedientes, uno de dos mil millones y otro de 33 mil millones”, dijo el presidente.

Si bien la agrupación de trabajadores del PJF advirtió de que la elección popular de jueces afectaría la carrera judicial y, "sin duda alguna, abriría la posibilidad de que grupos de poder, incluso ilegales, ejerzan presión efectiva sobre los poderes judiciales", el presidente no coincide con esa idea.

El presidente insistió en que la reforma busca erradicar la corrupción de la cúpula del Poder Judicial, la cual sirve a minorías.

"¿A ustedes qué les preocupa, si hasta se van a beneficiar? Porque no es en contra de ustedes, no es en contra de los trabajadores, es acabar con los privilegios de los de arriba", manifestó.

Incluso, el mandatario ironizó que con la huelga acabarían los "sabadazos", es decir, liberaciones polémicas de presuntos criminales que ocurren los sábados, como la orden de una jueza para que Mario Marín, acusado de torturar a la periodista Lydia Cacho, continuara con su proceso en libertad.

“Nada más eso les pido, porque además si se van a al huelga quiere decir que no va a haber tantos sabadazos, no van a seguir sacando gente”, remarcó, luego de haberse quejado por la liberación ayer por la noche de Mario Marín, ex gobernador de Puebla, que está acusado de abuso de autoridad y tortura en contra de la periodista Lydia Cacho.