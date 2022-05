Invitación a la Cumbre de las Américas sigue pendiente: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que aún no recibió de parte del gobierno de Estados Unidos la invitación para acudir el próximo mes a la Cumbre de la Américas que se realizará en Los Ángeles, California.

Al ser cuestionado sobre la invitación de la Casa Blanca para acudir a la Cumbre, el mandatario federal dijo que no ha recibido la invitación, aunque añadió que no ha tenido tiempo de ver su correspondencia.

“No, pero no ha habido ningún problema y cuando digo no, no tengo completa la información porque a lo mejor sí ya Relaciones ( Exteriores) recibió la invitación o en la oficina y como he estado fuera pues no he podido revisar la correspondencia", señaló el presidente durante su conferencia matutina.

"Pero ese no es el tema, lo que estamos buscando es que sea la cumbre del diálogo y de la hermandad, que Los Ángeles se convierta en la sede mundial del diálogo y la fraternidad”, agregó.

El mandatario añadió que aún hay tiempo para recibir la invitación del gobierno de su homólogo estadounidense Joe Biden: “Todavía falta tiempo, faltan más de 10 días; se está dialogando con el propósito de que se invite a todos y hay muy buena disposición del gobierno de Estados Unidos”.

Desde hace varias semanas el presidente López Obrador amagó con no acudir al encuentro si no se invitaba a todos los países del continente, incluidos Cuba, Nicaragua y Venezuela, a quienes Washington considera como antidemocráticos.

Este lunes López Obrador dijo con respecto a su amago para ir a la Cumbre de las Américas que Estados Unidos ha actuado de manera respetuosa y no se tiene un rechazo tajante.

Finalmente, recalcó que es importante el diálogo entre naciones para “mandar un buen mensaje al mundo” y subrayó que la política es relevante para resolver diferencias, dejando de lado el uso de la fuerza o la confrontación.