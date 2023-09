AMLO da espaldarazo a Alfredo del Mazo con presencia en su último informe de gobierno

TOLUCA. Alfredo del Mazo Maza, gobernador del Estado de México, presentó ayer su último informe de gobierno al que acudió el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en lo que va de su administración nunca había asistido a un evento similar, ni siquiera con gobernadores morenistas.

López Obrador se veía cómodo junto a Alfredo del Mazo, quien lo halagó y reconoció su trabajo y agradeció de forma personal la deferencia de asistir a su último informe.

El mandatario priista resaltó la importancia del Aeropuerto Felipe Ángeles, una de las obras insignia del Presidente, y el interés del tabasqueño por quienes menos tienen.

El gobernador del Estado de México rindió su último informe en el Teatro Morelos, en la ciudad de Toluca | Foto: Daniel Camacho /El Sol de Toluca

“Señor Presidente: el Estado de México ha tenido la oportunidad de ser la sede de uno de los tres proyectos de infraestructura más importantes de su gobierno, el Aeropuerto Felipe Ángeles, una obra que llevará al norte de la entidad mejores niveles de bienestar para las familias, un objetivo que guardan todas las iniciativas del Presidente”, dijo Del Mazo.

El gobernador aseguró que tras seis años de gobierno deja un Estado de México más fuerte, justo y equitativo, después de enfrentar varios desafíos y las deja bases firmes para que la siguiente administración pueda trabajar en un clima de paz y estabilidad.

“Hoy podemos decir con orgullo que a pesar de los desafíos, con el esfuerzo de todos, dejamos un mejor Estado de México, más justo, más fuerte y más equitativo; un estado que con el impulso de 18 millones de personas ha avanzado unido”, dijo.

Previo al informe del mandatario mexiquense, López Obrador señaló durante la mañanera que acompañaría a Del Mazo porque es el gobernador de un estado muy importante, el de mayor población y porque han hecho un trabajo coordinado, pese a tener dos orígenes políticos distintos. El mexiquense, dijo, ha sido muy respetuoso y jamás ha hecho declaraciones contra el Gobierno federal.

“Nos hemos entendido, se han hecho obras en beneficio del pueblo, del Estado de México, que eso es lo más relevante. Podemos tener orígenes partidistas diferentes, distintos, pero como gobernantes debemos siempre de pensar en el pueblo, no puede haber banderas partidistas, tenemos que trabajar juntos y lo hemos logrado porque Alfredo del Mazo ha sido muy respetuoso, no ha confundido las cosas, no ha hecho politiquería, jamás una declaración en contra del Gobierno federal; ha sido muy respetuoso, y se lo agradecemos, se lo reconocemos”.

AMLO evadió responder durante la mañanera si invitaría al gobernador mexiquense a algún encargo en su gobierno

Por su parte, el mandatario mexiquense agradeció durante su mensaje la presencia del jefe del Ejecutivo; señaló que la entidad lo recibe siempre con los brazos abiertos y, en varios momentos de su mensaje, destacó su labor y la colaboración con la entidad.

En el evento fue evidente la cordialidad entre ambos: Del Mazo reconoció a López Obrador, destacó que tenían coincidencias y éste aplaudía sonriente y complacido."

La tersa transición mexiquense se evidenció con la presencia de la gobernadora electa del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, quien también fue reconocida por Alfredo del Mazo. Admitió que la mayoría votó por ella y destacó la voluntad que ha tenido para realizar la transición de gobierno.

“El triunfo de la maestra Delfina Gómez Álvarez es una decisión histórica de los mexiquenses, es la primera vez que una mujer conducirá el destino de la entidad y es reflejo de los nuevos tiempos que vivimos", aseveró.

El siguiente gobierno, sostuvo, encontrará bases firmes para trabajar en un clima de paz y estabilidad. Alfredo del Mazo afirmó, al rendir cuentas, que con su gestión concluyó uno de los periodos más desafiantes del Estado de México, pues a los retos de desigualdad, empleo y otros se sumaron el sismo de 2017 y la pandemia de Covid-19, que exigieron una capacidad de respuesta total de la administración pública y la participación de la sociedad.“Ante cada reto respondimos unidos, manteniendo el rumbo y las metas planteadas”, dijo Del Mazo."

Afirmó que tras su gestión, el Estado de México tiene mejores niveles de desarrollo social. Resaltó la creación del Salario Rosa, a través del cual apoyaron a 700 mil mujeres, quienes mejoraron hasta en 34 por ciento su ingreso familiar.

“A seis años de su creación el Salario Rosa es la política social más importante de mi gobierno y uno de los legados más importantes de mi administración”, sostuvo."

Refirió acciones en materia educativa, en el sector salud, en cultura, la recuperación de espacios públicos.

Dijo que el mayor desafío es garantizar la seguridad pública y han unido esfuerzos con los tres niveles de gobierno, por lo cual crearon la Secretaría de Seguridad, aumentaron salarios, entregaron equipo y vehículos, y si bien los desafíos siguen, los delitos de alto impacto han bajado.

El mandatario estatal destacó el Plan Integral de Abastecimiento de la zona metropolitana e hizo un reconocimiento a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum por su disposición al diálogo, el trabajo coordinado y su compromiso. Subrayó que aumentaron en 21 por ciento la recaudación, reestructuraron la deuda y lograron ahorros por casi cuatro mil 500 millones de pesos. Agradeció el apoyo del Congreso local, del Poder Judicial mexiquense, los 125 municipios, las y los servidores públicos; así como a Dios, a la Virgen, a su familia, a su esposa e hijos."