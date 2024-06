AMLO critica al FMI por pronosticar que Argentina crecerá más que México económicamente

El presidente Andrés Manuel López Obrador al hablar este martes de salud y economía, reprochó el pronóstico del Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual señala que Argentina crecerá económicamente más que México y subrayó que nuestro país seguirá con su política económica de manera autónoma.

Durante la conferencia matutina, el presidente dijo: “Acaba de darse a conocer. No sé si sea cierto, porque hay que tener cuidado con lo que se difunde, que el Fondo Monetario Internacional declaró que va a crecer más Argentina que México, México, cuando el Fondo Monetario Internacional, con todo respeto, fue el causante del desastre económico de Argentina, y ahora como si nada se sitúan como árbitros, jueces, que deciden que va a suceder hacia el futuro. Nosotros tenemos relaciones con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, pero nuestra política es autónoma”, dijo el mandatario en su conferencia.

“Nosotros les agradecemos mucho sus recomendaciones, pero aquí se aplica una agenda de acuerdo a la realidad de nuestro país. Porque ellos en su agenda durante todo el periodo neoliberal, no contemplaban el combate a la corrupción. No estaba en la agenda del Fondo Monetario Internacional aumentar los salarios de los trabajadores. No estaba en la agenda del Fondo Monetario Internacional crear empleos. No. ¿Qué estaba en la agenda del Fondo Monetario Internacional? Las privatizaciones. Que se despojara al pueblo de México de sus bienes para trasladar los bienes del pueblo y la nación a particulares.

Asimismo, subrayó que hoy se aplica otra política económica en México y aunque se dijo muy respetuoso de los organismos internacionales financieros subrayó que el país se mantendrá autónomo en materia económica.

“Es otra política y somos muy respetuosos de los que continúan con esas políticas y de quienes los definen, de quién es las aplican, pero, México va a seguir manteniendo su autonomía, en cuanto a política económica, porque nos conviene. Está demostrado. No hemos seguido esas políticas y nos va bien: crece la economía, aumentan los salarios, hay empleo, hay bienestar, y desde luego todo porque no se tiene un gobierno al servicio de una minoría y no se tiene un gobierno que auspicie la corrupción y no se tiene un gobierno con tentaciones y derroche, es un gobierno austero, y eso nos ha funcionado muy bien.

El presidente señaló que frente al proyecto neoliberal del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, hay otro, el suyo, "se llama humanismo mexicano con economía moral y funciona mejor que el que vinieron imponiendo durante más de 30 años y que todavía ahí quieren volver a sembrarlo, a establecerlo o a restablecerlo. Pero es mucho mejor y podemos probarlo. si hay de otra, pero cuando estaba en su apogeo usaban mucho eso de qué no hay de otra”, concluyó el presidente.