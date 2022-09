AMLO asegura que estrategia de abrazos no balazos sí está dando resultados

El presidente Andrés Manuel López Obrador, negó durante su conferencia matutina que su estrategia de seguridad “abrazos no balazos” haya fallado y rechazó que la suma de muertos en el país durante su Gobierno rebase el total de víctimas de los dos años anteriores, mientras sostuvo que ha reducido la cifra de homicidios dolosos en un 10.6 por ciento en comparación con el 2019.

La estrategia de seguridad de México de “abrazos no balazos” sí está dando resultados, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Te recomendamos: Ataques simultáneos dejan siete muertos y cinco heridos en Irapuato

Al ser increpado el presidente por el periodista Jorge Ramos en su conferencia de prensa matutina, respecto a que los 126 mil 206 muertos que acumula su administración en cuatro años rebasan los 124 mil asesinatos registrados durante el gobierno del priista Enrique Peña y los 121 mil del panista Felipe Calderón, y que al final de su gobierno podría superar los 190 mil homicidios, López Obrador respondió que no eran ciertas las cifras y aseguró que de 2019 a la fecha redujo un 10 por ciento los asesinatos.

Al revirar el periodista que no hay reducción en la incidencia de homicidios, pues el acumulado de muertes no corresponde al 10.6 por ciento, López Obrador respondió que no coincide con los datos del propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que le mostró Ramos y recompuso su discurso al decir que ha logrado bajar los homicidios dolosos solo dos por ciento en comparación con el último año de Gobierno del priista Enrique Peña, pero insistió que su administración toma en cuenta cuatro años de gestión.

“Tiene más muertos en cuatro años que en los dos últimos sexenios, en 2019, 34 mil asesinatos, eso no es 10 por ciento”, mientras que el mandatario contestó: “Pero aún así Jorge no es en el sexenio o en lo que llevamos el 10.6, pero con relación al último año de Peña Nieto, mínimo es una disminución del 2 por ciento”, dijo Jorge Ramos al presidente.

Sociedad Ataque armado en billar de Tarimoro, Guanajuato, deja 10 muertos

La estrategia contra la violencia no cambiará

López Obrador también se comprometió a reducir la violencia y que no se alcanzará la proyección que hay de 190 mil muertos al término de su régimen, por lo que sostuvo que no cambiará su estrategia de seguridad: “Vamos a reducir y eso es lo que me tiene tranquilo y por eso sostengo que no vamos a cambiar la estrategia porque nos está dando resultados”.

El mandatario sostuvo que tiene la conciencia tranquila por los resultados de su política de seguridad y acusó que sus adversarios no quieren que se logre la transformación del país.

“Desean que le vaya mal al país para que nos vaya mal a nosotros, por qué están muy ofendidos, porque se sentían los dueños de México”, argumentó.

AMLO mostrando reducción de los secuestros. Foto: Daniel Hidalgo | El Sol de México

López Obrador sostuvo que él es un presidente muy popular y está por arriba de su homólogo estadounidense, Joe Biden y otros mandatarios del mundo. A su vez, el periodista Jorge Ramos comentó que popularidad no se traduce en buenos resultados, a esto, el presidente respondió con ironía que los mexicanos que opinan sobre su popularidad “se dejan manipular” y pagan a los medios de comunicación. Luego aseguró que los medios en México están en contra de su gobierno.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El mandatario concluyó que el surgimiento de los grupos de la delincuencia organizada que hay en México proliferaron con los gobiernos anteriores, pero aseguró que con la creación de la Guardía Nacional, se garantizará que la seguridad no tenga contubernios con nuevos gobiernos.