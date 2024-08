AMLO arremete en contra del CCE por pedir distribución sensata de diputados

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de querer violar la Constitución, luego que este organismo solicitó a la autoridad electoral que haga una distribución “sensata” de las curules en el Congreso federal y evite la sobrerrepresentación de Morena.

“Aprovecho para decir que lamento mucho que el Consejo Coordinador Empresarial esté pidiendo que se viole la Constitución, en pocas palabras. Están, primero, descarándose, están definiéndose por la corrupción y no quieren un auténtico Estado de Derecho, quieren un Estado de chueco y es mucha prepotencia que los que se sienten dueños de México quieran tener a sus pies a jueces, a magistrados y a ministros”, dijo el mandatario durante su conferencia mañanera.

Ayer, el CCE pidió a las autoridades electorales a realizar la asignación de las diputaciones plurinominales mediante una interpretación “sensata, justa, equilibrada y apegada a la Constitución y a la voluntad del pueblo mexicano”.

En este sentido, el presidente criticó la postura y dijo que el CCE “no son nada más los que representan a México, sino son los más afortunados de México que no dan la cara, pero son los que tienen a su servicio a ministros de la Corte y ellos lo saben, nada más que no voy a mencionar sus nombres, pero sí saben ellos que me estoy refiriendo a una actitud completamente inmoral".

"Eso no ayuda a limpiar de corrupción al país, eso no le ayuda a México eso es un mal ejemplo, lo que están haciendo, el tener a su servicio a ministros para que no paguen impuestos, para que mantengan sus monopolios, para proteger a interese facciosos y todo en contra del interés general, tener un Poder Judicial al servicio de una minoría rapaz y no un Poder Judicial al servicio de todo el pueblo”, acusó.

El Instituto Nacional Electoral (INE) tiene programada una sesión este viernes en la que definirá la distribución de las diputaciones plurinominales.