Sección de la mañanera “No lo dije yo” será diaria, anuncia AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este jueves que el segmento “No lo dije yo”, que inició ayer su conferencia mañanera, se hará diariamente.

Este espacio es utilizado por el madatario para evadir la orden del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre habalr de los aspirantes presidenciales de oposición y del proceso electoral de 2024.

Puedes leer también: AMLO desiste de denunciar al abogado de García Luna: resulta que está muy protegido

“Acuérdense que vamos a tener un espacio para la nueva sección, que a algunos les gustaba, a otros no, —esa es la democracia—. ‘No lo digo yo’ será diaria”, expresó el mandatario.

Luego que el INE determinó que López Obrador no puede hablar del proceso electoral ni de los aspirantes presidenciales, pues rompe con el principio de equidad, ayer, miércoles, el presidente dijo que se daba por enterado de la decisión del árbitro electoral, pero abrió un espacio en su conferencia denominado para poder hacerlo sin recibir sanción.

Política Sra. X, el nombre para Xóchitl Gálvez usado en la mañanera tras advertencia del INE

En dicha sección criticó una entrevista del portal Latinus al expresidente emanado del PAN, Vicente Fox en el que habla de Xóchitl Gálvez y acusó que si la oposición llega al poder va a quitar los programas sociales.

AMLO niega discrimación contra Creel

Este jueves, luego que su anunció arremetió en contra del diputado y aspirante presidencial del albiazul, Santiago Creel Miranda. López Obrador pidió que se proyectara un video de Creel en el que anunció que lo denunciaría por “discriminación inversa”, es decir por ser blanco y de ojos claros.

Al respecto el tabasqueño respondió: “Nada más aclarar que yo no sabía que había discriminación inversa, y lo más importante es que yo nunca he atacado a su familia, ni he hablado del color de su piel ni de sus ojos, es mentira, completamente mentira. Aclararlo nada más”, subrayó.

El presidente finalmente dijo que siempre ha estado a favor de los pobres, “por el bien de todos, a favor de los pobres, siempre he stado en contra del clasicismo, del racismo, de la discriminación, y siempre estado en contra de la corrupción", concluyó.