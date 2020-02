Sindicatos se comprometen a cumplir políticas públicas de AMLO

La Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México se alinea al Gobierno lopezobradorista y se compromete a hacer cumplir sus políticas públicas, expresó el presidente de dicha organización sindical, Pedro Haces Barba.

Durante el 10° Congreso Nacional de la CATEM, el también senador agradeció al primer mandatario por los dos aumentos salariales del último año y la reforma laboral, misma que calificó como “la reforma del siglo”.

"El presidente López Obrador no está solo, estamos con él y no podemos olvidar que usted no tenía ni siquiera un mes dirigiendo el timón del país, cuando nos dio el primer aumento histórico, no migajas como los anteriores que nos daban el 1.5, el 2 y a veces el 3 por ciento, le agradezco presidente que el año pasado nos diera un incremento del 16 por ciento salarial, eso no se olvida”, expresó en su discurso.

Mientras en la pantalla se proyectaba la palabra Presidente con un fondo rojo, el mandatario Andrés Manuel López Obrador agradecía con la cabeza sus palabras y en ocasiones, reía con la secretaria del Trabajo, Luis María Alcalde Luján, y el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal.

El jefe del Ejecutivo agradeció las palabras de Haces Barba, a quien llamó “mi amigo”, y afirmó que su Gobierno siempre estará "con el sindicalismo”, pero aclaró que el aumento salarial fue una iniciativa impulsada por los empresarios de México.

“El gobierno que represento siempre va a apoyar, a respaldar el sindicalismo de México, no podría ser de otra forma”, refrendó López Obrador.

Hoy acompañé al Presidente @lopezobrador_ al 10 Congreso de la CATEM. El Presidente informó a los trabajadores del combate a la corrupción que estamos encabezando en el Infonavit, así como de los programas de reestructura de créditos. Gracias @PedrohacesO por la invitación. pic.twitter.com/22QWXJfpvP — Carlos Martínez V. (@carlosmartinezv) February 17, 2020

En presencia de los presidentes de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, José Manuel López Campos, de la Confederación de Cámaras Industriales, Francisco Cervantes, y de Carlos Peralta, presidente de IUSA, Pedro Haces los exhortó “para que nos comprometamos a las nuevas reglas de la reforma laboral”.

Asimismo, se pronunció en contra de las extorsiones a los empresarios, las amenazas a huelga y a todas esas malas prácticas “que ya no caben en el sindicalismo moderno”.

“En CATEM rechazamos tajantemente los paros injustificados, las extorsiones a los empresarios, las amenazas a huelga y todas esas malas prácticas que ya no caben en el sindicalismo moderno”, concluyó.