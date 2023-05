Presidencia acatará medida del TEPJF para dejar de hablar del Plan C

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este lunes que acatará la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para retirar declaraciones en torno a su Plan C electoral, luego que esta autoridad consideró que influía en las elecciones del Estado de México y Coahuila.

Te recomendamos: Acusa AMLO que simpatizantes a favor de la SCJN actuaron con prepotencia

Al ser cuestionado en su mañanera por esta decisión, el mandatario se dijo respetuoso de estas decisiones, y aseguró que sí va a acatar lo que determine el Tribunal Electoral

“No sé exactamente qué fue lo que dije y que están prohibiendo, (porque) no nos ha llegado la notificación todavía o no estoy enterado pero vamos a ver qué quieren que quite y lo quitamos no hay ningún problema”, dijo el presidente quien en diversas ocasiones ha llamado a votar por los candidatos de su movimiento político.

Política La relación entre AMLO y la Corte entra en el terreno de las marchas

A pesar de su compromiso de este lunes para acatar la orden de la ley, el jefe del Ejecutivo federal dio a entender que ya había cumplido su cometido con su mensaje sobre el Plan C y expresó que “ya la gente cuando nosotros vamos, ya ellos van de regreso, se dan cuenta de todo, el pueblo está muy consciente”.

El pasado 9 de mayo, el presidente López Obrador dijo que para lograr las reformas constitucionales, planea enviar en septiembre de 2024 al Congreso una propuesta para reformar al Poder Judicial,

"Es necesario aplicar el Plan C, el cual consiste en llamar al pueblo a que vote no solo por su candidato a presidente de la República, sino también por sus legisladores, para así lograr mayoría en el Congreso", dijo entonces el mandatario federal.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Ante este llamado del presidente a la gente en su mañanera, el TEPJF le ordenó que retire los videos y las versiones de sus conferencias mañaneras del 9 y 11 de mayo, en las que llama a votar por la Cuarta Transformación.