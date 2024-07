Alito Moreno amenaza con expulsar del PRI a Sauri Riancho, Beltrones y Joaquín Coldwell

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, calificó como “lacayos, cínicos y corruptos” a los priístas Dulce María Sauri Riancho, Manlio Fabio Beltrones, Pedro Joaquín Coldwell y Enrique Ochoa Reza, porque hablado mal de él y “no han hecho nada” por el tricolor, por lo que pretende exhibirlos como “traidores” y expulsarlos del Partido Revolucionario Institucional.

En conferencia de prensa, Alito Moreno manifestó que estos políticos “no van a evadir su responsabilidad y una vez se los digo: los vamos a exhibir los priístas a esta bola de cínicos, corruptos, sinvergüenzas; y no nos van a asustar y no nos van a echar para atrás. Yo soy un gladiador. Estoy echado para adelante, siempre y a mí no me van a asustar ni nos van a doblar, lo hemos demostrado”.

“No es violencia, es claridad, como ellos me han difamado y me han calumniado todos los días, porque ellos no hacen propuestas para el PRI. Ellos atacan a su presidente y lastiman al PRI y no pasa nada y aquí se vale tener opinión distinta, pero esta bola de cínicos que lastimaron al PRI van a ser exhibidos”, reiteró el dirigente.

El dirigente nacional del PRI manifestó que iniciará los procesos para la expulsión de estos militantes que "hasta ahora no han hecho nada por este partido y hoy aparecen como grandes críticos del Comité Ejecutivo Nacional, pero lo único que han hecho es una narrativa y daño al partido".

Sobre la reciente asamblea del PRI donde se acordó reformas al estatuto del partido que buscan la reelección del dirigente, expresó que estos cambios beneficiarán al PRI y sobre todo podrá participar quien guste en este proceso de renovación de la diligencia e incluso él mismo podría inscribirse.

Tras las declaraciones hechas el domingo durante la 24 asamblea nacional, en donde Alejandro Moreno manifestó que dentro del PRI y de sus adversarios internos en este partido estaban quien eran señalado dentro del expediente de Luis Donaldo Colosio, hoy en la conferencia de prensa dijo que se trata de Manlio Fabio Beltrones, quien aparece en los expedientes judiciales de este caso, aunque "yo no lo estoy señalando como responsable, simplemente él aparece dentro de los expedientes”.

Alito Moreno expresó que se ha dado una narrativa desde 1994 de que habían sido los priístas y el partido quien asesinó a Luis Donaldo Colosio, lo que ha causado un gran daño al PRI.

“Saben cuánto daño nos hizo eso con el paso del tiempo, uno de los señalados en los expedientes y no lo digo, lo dice la actuación judicial es Manlio Fabio Beltrones y está mencionado ahí y todo lo que sale aquí es público y no vamos a permitir que vengan a asustar y los vamos a enfrentar.

“Vamos a pedir la creación de las comisiones y nos vamos a ir con todo porque gracias a esta bola de cínicos lastimaron el nombre y el prestigio del PRI y nos vamos a ir con todo porque los priístas lo saben y saben que es lo peor”.

“Ya no vamos a aceptar más, porque muchas veces nos dicen ‘no hay que declarar’, la unidad del partido se demuestra y nosotros siempre convocamos al diálogo y no quieren la unidad del partido, y lo que quieren es lastimar al partido y de ese desplegado que sacaron en contexto, el 85% que firmaron ni siquiera se han afiliado al PRI”.

Y en los estados dicen: “yo pensé que ya se había muerto este porque no lo habíamos visto” porque esa es la realidad, en referencia a los priistas renacientes.

Alejandro Moreno Cárdenas afirmó que serán los más de 80 firmantes del desplegado quienes serán sometidos a un escrutinio de su actuación en el PRI y sobre eso habrán de actuar para que, en dado caso, sean expulsados del partido.