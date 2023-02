Alejandra Del Moral reconoce que el PRI tiene el desafío más grande de su historia en próximas elecciones

La precandidata del Partido Revolucionario Institucional a la gubernatura del Estado de México, Alejandra del Moral, reconoció que el PRI tiene el desafío más grande este próximo 4 de julio, por lo que pidió a sus militantes del municipio de Juchitepec sumarse a su ejército de valientes.

"Estoy en búsqueda del ejército de valientes, un ejército que se que no me va dejar sola y que, a pesar de que se ponga difícil, va a estar al pie del cañón porque tenemos mucho de qué sentirnos orgullosos nosotros los priistas", dijo.

"El PRI tiene el desafío más grande de su historia, que nos jugamos el próximo 4 de julio, el futuro de México pasa por el Estado de México",

"Los mexiquenses somos mexicanos por patria y por provincia, el futuro del PRI pasa por el Estado de México, hoy por eso necesitamos un ejército de valientes, tiene que estar listo para defender lo que hemos echo, para reconocer lo que debemos de cambiar y hacerlo", dijo.

Aseguró que el cambio está en las mujeres, en las amas de casa, en las maestras, en las niñas a las que se les tiene que garantizar la igualdad, en los hombres que salen a trabajar todos los días, adultos mayores, en los jóvenes que trabajan o estudian.

Dijo que la familia priísta tiene cimientos sólidos, principios, valores y un profundo valor por el Estado de México. Refirió estar muy orgullosa de militar en su partido, de hombres y mujeres valientes y trabajadores.

Explicó que han superado pruebas muy difíciles y seguro que esta no será la excepción.

"Debemos de sentirnos orgullosos de lo que hemos hecho bien y lo más importante es que nosotros portamos los colores de la patria y eso nos obliga a defenderla y cuidarla", dijo.

Del Moral y su proyecto de unidad

Señaló que su proyecto no busca divisiones ni confrontaciones, sino de unidad, por lo que invitó a sus militantes a sumarse para construir un futuro para las nuevas generaciones.

"Este proyecto no busca divisiones ni confrontaciones, nosotros somos el proyecto de la unidad no de la división, nosotros somos el proyecto del amor y no del odio, aquí cabemos todos, el Estado de México es tan plural que necesita espacio para todos y para todas".

"Hoy quiero pedirles a todos los juchitepenses, hoy estoy en busca de ese gran ejército que esté conciente de lo que vamos a pedir y que esté dispuesto a hacer lo que le toca, que juntas y juntos construyamos un futuro para nuestros hijos", expresó.

Sobre las encuestas, reconoció que va abajo, sin embargo, aseguró que remontará y va a ganar el próximo 4 de julio.

"Ya ganamos el 17, ya ganamos el 21, vamos a ganar el 23, ustedes tiene el mejor jinete, sé caminar, sé trabajar, conozco el estado, amo profundamente a mi gente, la voy alcanzar y el 4 de julio le voy a ganar", sostuvo.

Recalcó e invitó a la población de Juchitepec a sumarse a su ejército de valientes, que se sientan comprometidos con el pueblo, y que esté dispuesto a trabajar por el bien de la gente, culminó.

