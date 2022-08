Ahí estaré si el PRI me necesita: Omar Fayad levanta la mano para el 2024

PACHUCA. Omar Fayad está dispuesto a ser el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de la República en 2024 si el priismo en su conjunto coincide en que él pudiera ser su abanderado.

Asegura tajante que no dejará las filas priistas. “Creo que les convendría más que me hubiera ido a otro partido, pero no me voy a ir. Mi lucha está adentro del PRI y las dirigencias son pasajeras y yo respetaré a esta (encabezada por Alejandro Moreno) hasta su final. Y al final daré la pelea por lo que considere”, indicó.

En entrevista con Organización Editorial Mexicana (OEM), el gobernador del estado de Hidalgo dijo que respeta a la actual dirigencia nacional porque fue electa por dos millones de militantes, pero considera que está limitada en muchas cosas, que enfrenta una situación difícil y que ella misma se la complica aún más.

“Como ya se lo dije a la dirigencia: o trabajan pronto o no va a haber candidato. Además, yo apoyo a quien me digan. Ahí están Del Mazo, Murat, Riquelme. ¿A quién quieren que apoye? Yo estoy para resolver problemas, no para dar problemas”, señaló luego de precisar que no sólo puede ser candidato presidencial sino que incluso podría ser aspirante a la dirigencia nacional del PRI.

Aclara que por ahora él no se apunta a una ni a otra, sólo está en la mejor disposición de ayudar a su partido.

YA LE DIO VUELTA A LA PÁGINA

A una semana de que concluya su gobierno en Hidalgo, afirma que ya le dio vuelta a la página y que no está resentido, luego de que sin tomarle en cuenta la actual dirigencia nacional del PRI definió que el priismo hidalguense debía apoyar a una priista como candidata del Partido Acción Nacional (PAN) para disputar la gubernatura de la entidad, que finalmente ganó en junio pasado el abanderado de Morena, Julio Menchaca Salazar.

Sentado en el sillón de piel color café, dentro de la pequeña sala donde solía charlar o dar entrevistas a los representantes de los medios de comunicación, contigua a su despacho en el cuarto piso del Palacio de Gobierno, indicó: “Yo les he demostrado con creces que he sido leal, institucional y que no me ando calentando con el canto de las sirenas”.

Fayad Meneses, de quien hace unos meses se decía que había entregado el estado a Morena a cambio de una embajada, aclara que él no busca esa representación de México en el extranjero, aunque dice que eso sería un honor. “¿Por qué iba a ser un motivo de vergüenza aceptar representar a México en el extranjero? ¿Porque lo dice una dirigencia temporal de un partido? Toda dirigencia tiene cuatro años y se va, y esta se va el año que entra”.

“No lo entiendo, al contrario, creo que es una mezquindad expulsar, como fue expulsado Quirino y Pavlovich, del partido por aceptar ser representantes de México en el extranjero, cuando era una práctica que inventó el PRI. Yo te puedo dar una larga lista de embajadores priistas, miembros de la izquierda, de la derecha, en general del PAN y del PRD en su momento”, dijo.

Y remata: “No entiendo por qué una dirigencia agarra un tema bélico contra todos sus militantes, pues va a acabar expulsando a todos o va a acabar quedándose con una camarilla, que eso es lo que no se quiere”.

EL PRI HIDALGO NO DEBE CONTAMINARSE

Considera que el Revolucionario Institucional puede resurgir, pero acepta que el mayor reto que tienen por delante es lograr la unidad. “Lo puede hacer y va a tener todo para hacerlo. Hace falta que la dirigencia nacional se sensibilice de esto. Ojalá haga las reformas que se deben de hacer. Y ojalá permitan que localmente se pueda transitar en los procesos democráticos”, apunta.

Tras insistir en que seguirá en el PRI y subrayar que tiene derechos partidistas que no le pueden quitar tan fácilmente, por lo cual puede opinar al interior del instituto político, dijo que el tricolor en Hidalgo no tiene por qué contaminarse de lo que vive el partido nacional.

“Los problemas de Alito son problemas de Alito, no del PRI. Y debe él responder y enfrentarlos y ojalá que tenga todas las opciones de réplica, de defensa, de respeto a los derechos humanos y de todo, pero no contaminar al PRI de Hidalgo con lo que está pasando en el PRI nacional”.