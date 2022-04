Adán Agusto promovió la consulta de revocación por 7 estados

El secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, visitó siete estados durante las dos semanas previas a la jornada de revocación de mandato, en las que sostuvo reuniones a puerta cerrada con militantes de Morena para pedirles su respaldo al presidente López Obrador en la consulta, situación que le valió un llamado de atención por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) por violar los principios de imparcialidad y neutralidad a los que están obligados los servidores públicos.

Entre el 26 de marzo y el 6 de abril, el titular de Segob visitó dos estados gobernados por Morena, Tabasco y Sonora; uno gobernado por su aliado el Partido Verde, San Luis Potosí, y cuatro donde gobiernan partidos de oposición: Guanajuato, Coahuila, Chihuahua y Jalisco.

CDMX Revocación de Mandato: ¿Dónde estarán ubicadas las casillas especiales en CDMX?

Las reuniones de López Hernández con morenistas fueron en su mayoría a puerta cerrada, sin embargo, a través de fotos y videos difundidos en redes sociales por los propios asistentes se dio cuenta de los mensajes del secretario de Gobernación en los que llamó abiertamente a respaldar a López Obrador el 10 de abril e incluso, se evidenció el apoyo de sus correligionarios para que sea candidato presidencial en 2024.

En la gira por Guanajuato, realizada el 27 de marzo en Silao, Adán Augusto López Hernández fue vitoreado por los asistentes con el grito “presidente, presidente”, de acuerdo con dos invitados al evento que pidieron anonimato.

En la gira por Hermosillo, Sonora, realizada el 2 de abril, López Hernández, junto con el gobernador Alfonso Durazo Montaño, encabezó una marcha para promover la reforma eléctrica y el proyecto de revocación de mandato a favor del Presidente de México. Durante la procesión, Adán Augusto López sostuvo una lona que decía “¡Vamos a votar que siga AMLO!”, la cual compartía con el mandatario estatal y el gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos.

Al finalizar la marcha, el secretario de Gobernación refrendó su apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador, así como a la reforma eléctrica.

“Pero la verdad, es que no voy a hablar de la reforma eléctrica, vamos a apoyar el movimiento para que el 10 de abril los sonorenses y los mexicanos demostremos al mundo que somos capaces de apoyar al mejor Presidente de la historia moderna de México”, expresó en el mitin.

Ese mismo día, por la noche, Adán Augusto López estuvo en Torreón, Coahuila, dijo no tener miedo de alguna sanción del INE.

“No se preocupen por los del INE, esos ya se van porque viene la reforma electoral y ahora el pueblo podrá elegir a los consejeros y a los nuevos magistrados del Tribunal Electoral de la Federación”, destacó el funcionario federal.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador justificó el proselitismo que realizó el secretario de Gobernación, de quien dijo no es candidato presidencial y que está cumpliendo con su deber como funcionario federal.

“Él (Adán Augusto López) está visitando los estados para cumplir su responsabilidad, no para promover la consulta, no va a mítines. Él, para que se serenen los adversarios, está ayudándome en la transformación. No es precandidato a la presidencia porque me está ayudando a la transformación del país. Entonces que no se confundan, él no está haciendo campaña”, aseguró el Presidente en su conferencia mañanera del lunes.

SANCIÓN

El abierto apoyo de Adán Augusto López a la consulta fue denunciado ante el INE por los representantes del PAN y el PRD, por lo que de manera unánime, los integrantes de la Comisión de Quejas del instituto aprobaron medidas cautelares en contra del titular de la Segob y otros funcionarios federales, como la secretaria de Energía, Rocío Nahle, quien participó en un mitin similar en Xalapa, Veracruz.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Se advirtió que durante los eventos señalados, las personas denunciadas tuvieron una participación activa en los mismos y dirigieron a los asistentes mensajes de apoyo al Presidente de la República, lo cual desde una perspectiva preliminar y bajo la apariencia del buen derecho, se consideran como actos de difusión y promoción del proceso de revocación de mandato que podrían violar los principios de imparcialidad y neutralidad a los que están obligados los servidores públicos”, dice el proyecto aprobado.

El INE determinó que al tratarse de funcionarios de alto nivel no se pueden desvincular de esta condición de ser servidores públicos ni quedan eximidos de la obligación de respetar el principio de imparcialidad y neutralidad, también les ordenó abstenerse de difundir la revocación en redes sociales. Con información de Rafael Ramírez y Editoras OEM