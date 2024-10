Ministros no pueden estar por encima del pueblo; su actitud es una provocación: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que 8 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no pueden estar por encima del pueblo, luego de la postura que han tomado por la aprobación de la reforma al Poder Judicial, por lo que su actitud es una provocación para que se inicie un juicio político contra ellos.

En la conferencia de Palacio Nacional, la mandataria pidió calma ante lo que está por pasar en la Suprema Corte, porque habría que esperar el resultado que emitan los ministros sobre la propuesta de echar atrás la reforma al Poder Judicial.

“Nos están provocando, en qué sentido, quieren que la presidenta lleve a juicio político a los ministros a las ministros, algo así. No lo vamos a hacer por más que estén violando ellos la Constitución es lo que ellos quieren”, enfatizó la presidenta.

“Hay ministros y ministras dentro de esos que van a recordar sus clases, su historia y cómo van a pasar a la historia, porque ellos y ellas saben que están tomando una decisión política no jurídica en contra del pueblo de México y a favor de ciertos grupos de interés y de sus propios intereses”, mencionó Claudia Sheinbaum.

La jefa del Ejecutivo federal llamó a esperar primero a que se reforme la Constitución en el marco de algo que propusieron los ministros en el 2013, “fíjense la contradicción, está lleno de contradicciones sus posiciones y después vamos a esperar a ver qué decide la Corte y una vez que tome la decisión nosotros podremos decidir o hacer un planteamiento, pero no nos adelantemos”.

Asimismo, criticó los comentarios del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá respecto a cuánto se gastaba en Palacio Nacional.

“Yo no vivo todavía en Palacio Nacional, y según, el Palacio Nacional tiene su propio presupuesto para conservar esto que es un monumento histórico de todos los mexicanos, mal haríamos en no destinarle un presupuesto para la conservación de este inmueble tan importante para todos”.

Aclaró que los gastos que tendrá con su esposo en este lugar van a ser parte de los gastos personales que se cubrirán con el salario que tenga como presidenta de la República, “pero ya llegan el límite de hablar de golpe de estado, que me van a destituir… tranquilos…calma”, pidió.

“Que le diría a los comentócratas… ya dijeron que vamos a modificar la Constitución para que se acepte la tortura…Claro que si estuvieran en mayoría para modificar la Constitución, como fue como todo periodo neoliberal. Entonces no pasa nada”.

“Primero decirle a la gente que a mí me eligió al pueblo de México y que 8 ministros, no pueden estar por encima del pueblo, lo dice lo dice el 39 constitucional. No nos adelantemos y tercero, apelar a las ministras y ministros si todavía tienen algo de conocimientos en derecho que actúan. En consecuencia”.