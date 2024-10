México solicitará la extradición de García Luna: UIF

El Gobierno de México buscará la extradición de Genaro García Luna y su esposa Cristina Pereyra, anunció el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez. Esto luego de que el exsecretario de seguridad pública fuera sentenciado a más de 38 años de prisión en Estados Unidos el pasado miércoles 16 de octubre.

La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene activas tres órdenes de aprehensión contra Genaro García Luna por las carpetas de investigación correspondientes al caso “Rápido y Furioso”; uso indebido de atribuciones en la privatización de penales federales; y por otorgar contratos irregulares para el equipamiento de cárceles.

Además, según informó la FGR, García Luna —en su gestión al frente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) — habría encubierto a Jorge Antonio Sánchez Ortega, agente asignado a la protección del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio.

México La única carta que le queda a García Luna es colaborar con EU: Mike Vigil, exagente de la DEA

De acuerdo con la información, Sánchez Ortega es considerado el segundo tirador en el homicidio de Colosio en 1994, y García Luna lo habría protegido del supuesto crimen. Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, dijo que en la ropa del agente Sánchez había sangre de Colosio, por lo que fue llevado a la entonces PGR; sin embargo, García Luna lo habría “rescatado”.

Por estas órdenes de aprehensión, el Gobierno de México buscaría la extradición del exfuncionario de seguridad mexicano cuando finalice su sentencia en EU.

“El hecho de que García Luna esté en la cárcel no quiere decir que no haya que solicitar la extradición (...) El Gobierno de Estados Unidos estaría en condiciones y con la obligación de enviar a México a esta persona cuando eventualmente abandone la cárcel”, explicó Pablo Gómez.

Respecto a la esposa de García Luna, Linda Cristina Pereyra, el titular de la UIF indicó que, junto a su esposo y otras personas, formaron parte de una red de lavado de dinero que permitió el desvío de 625 millones 188 mil 666 dólares y 93 millones 866 mil 666 pesos

de recursos públicos a través de contratos otorgados a una red empresarial.

De acuerdo con la información, entre 2009 y 2018, dependencias de seguridad como la Policía Federal, el CISEN y la administración de penales federales (OADPRS) otorgaron 30 contratos millonarios a las empresas NUNVAV Inc, NUNVAV Technologies Inc, Nice Systems Ltd y GLAC. Dichas empresas, pertenecientes al Grupo Weinberg encabezado por Mauricio Samuel Weinberg López y Jonathan Alexis Weinberg Pinto.

Dichos contratos multimillonarios se pagaron a cuentas localizadas en México, Barbados e Israel. Posteriormente, la empresa NUNVAV Inc dividió estas ganancias a cuentas ubicadas en más de 10 países diferentes en todo el mundo. La red de lavado concluyó cuando la empresa retornó ese dinero a México a través de 109 personas físicas y morales diferentes.

Por esta presunta red de lavado de dinero, la FGR integró una carpeta de investigación contra Genaro García Luna y sus socios relacionada con los contratos otorgados por la OADPRS. Resultado de esto, consiguieron 61 órdenes de aprehensión, de las cuales han cumplimentado 12, hay ocho personas detenidas, ocho vinculados a proceso y 36 se mantienen vigentes aún sin efectuarse.

Aunado a esto, México se encuentra a la espera de la extradición de Jonathan Alexis Weinberg Pinto, detenido el 31 de diciembre de 2023 en Madrid, España y señalado como responsable del tejido empresarial del Grupo Weinberg.

Por esta investigación de la UIF y las órdenes de aprehensión vigentes México anunció que buscará la extradición de García Luna y su esposa.

El pasado 16 de octubre la Corte Este de Nueva York condenó a más de 38 años de prisión a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México durante la presidencia de Felipe Calderón, así como el pago de una multa de más de dos millones de dólares.

En la sala estaba presente su esposa Cristina Pereyra, quien tiene una orden de aprehensión en México por presunto lavado de dinero, y su hija.

“No lo voy a sentenciar de por vida, pero por los cargos de uno al cuatro le voy dar 460 meses por cada uno; le voy a imponer dos millones de dólares por el cargo uno y después cinco años de libertad supervisada. Por el cargo cinco, falsedad de declaraciones, le voy a dar seis meses y un año de libertad supervisada”, fue el veredicto del juez Brian Cogan sobre los cinco delitos relacionados con el narcotráfico que fue culpable García Luna.

Tras dictar la sentencia de 460 meses, el juez Brian Cogan comparó a García Luna con Joaquín "El Chapo” Guzmán, el líder y uno de los fundadores del cártel de Sinaloa que pasa el resto de sus días en una cárcel de Estados Unidos.