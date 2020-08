AMLO, dispuesto a declarar ante FGR por video de su hermano Pío con David León

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que está dispuesto a acudir a la Fiscalía General de la República (FGR) para declarar por el caso del dinero que David León, exdirector de Protección Civil, entrega a su hermano, Pío López Obrador.

“Siempre he hecho de mi vida pública una línea recta, por eso no tengo ningún temor para ser investigado y estoy dispuesto a declarar y participar en todo lo que se me involucre, en este caso de mi hermano, claro que voy, si me convocan de la Fiscalía no es la primera vez que voy a defenderme y siempre he salido de la calumnia ileso”, manifestó.

Justicia David Léon no asumirá cargo en SSa tras video donde da dinero a hermano de AMLO

Reiteró que durante su administración no se permitirán actos de corrupción, aunque estén involucrados sus familiares.

“No voy a permitir que nadie lleve a cabo actos de corrupción, sea quien sea, aunque se trate de mi familia, quiere la gente se quite la corrupción”, dijo.

En ese sentido, anunció que la próxima semana, cuando se inicie un nuevo periodo de sesiones en el Congreso de la Unión, enviará una iniciativa para quitar el fuero presidencial.

“Para que no haya esta protección a los presidentes estoy solicitando que la primera iniciativa se discuta y en su caso se aprueba a partir del día 1 de septiembre sea el de quitar el fuero al presidente, para que el presidente en funciones pueda ser por juzgado por cualquier delito, como cualquier ciudadano”, destacó.

Sr @lopezobrador_ tiene razón, esto está de terror!



Urge explique por qué su hermano recibió dinero para su campaña presidencial de 2018.



Los mexicanos están hartos de la corrupción! Exigirá en la mañanera que se castigue o no va a decir ni Pío? pic.twitter.com/ykNxNrZ0f1 — Kenia López Rabadán (@kenialopezr) August 21, 2020 .@isagvh hace LAS tres preguntas necesarias del caso #PíoLópezObrador-David León:



¿Sabía del dinero de los videos?

¿Se reportó ante el INE?

¿Viene de Manuel Velasco?



Responde AMLO:



No.

No sé.

No creo.



(Otro engaño, equiparar aportaciones y depósitos de gente humilde con esto) pic.twitter.com/GUlOmIoOAy — Alfredo Lecona (@AlfredoLecona) August 21, 2020

El martes, dos senadoras del opositor Partido Acción Nacional (PAN) presentaron una denuncia ante la Fiscalía para que se investigue si el dinero que recibió Pío López Obrador de parte de David León, funcionario del actual Gobierno, fue declarado ante la autoridad electoral.



"El informe que tengo es que David León se va a poner a disposición de la Fiscalía. Espero que mi hermano haga lo mismo. Yo estoy a disposición de asistir, a que me soliciten. Estoy dispuesto a declarar", explicó López Obrador.



El mandatario, quien la semana pasada atribuyó ese dinero a "aportaciones" voluntarias para su partido, dijo que está a favor de quitar el fuero a los presidentes para que sean juzgados y dijo que no tiene "ningún temor para ser investigado".

Política PRD denuncia ante el INE a Pío Obrador y David León por actos de corrupción

Dijo que si lo citan irá a "aportar pruebas" para aclarar los hechos y que a lo largo de su larga trayectoria política siempre ha "salido de la calumnia ileso".



"No voy a permitir que se lleven actos de corrupción, sea quien sea, aunque sea mi familia", subrayó el presidente, que asumió el poder en 2018 con un férreo discurso contra la corrupción.



Los videos fueron filtrados a la prensa el pasado jueves y muestran al hermano del actual presidente recibiendo dinero de David León, quien hasta hace unos días era coordinador nacional de Protección Civil y antes de la polémica iba a ser nombrado al frente de una empresa pública de medicamentos.



López Obrador atribuyó esta filtración a una respuesta de la oposición al video difundido días antes de legisladores del PAN recibiendo presuntamente sobornos en 2013 para aprobar la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), del Partido Revolucionario Institucional.



"¿Por qué fue el video? Porque lo otro es muy fuerte y entonces quieren equiparar", esgrimió López Obrador.



El presidente aseguró que David León le avisó días antes de que ese video iba a salir a la luz y no se preocupó dado que su partido y su Gobierno no tienen "nada que ocultar".



"Pensaban que con eso nos iban a detener, pero al contrario", expresó López Obrador.

|| Con información de EFE ||













Te recomendamos el podcast ⬇️

Apple Podcasts

Google Podcasts

Spotify

Acast

Deezer