Giran orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por los probables delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Fuentes judiciales confirmaron a El Sol de México la orden de detención en contra del mandatario tamaulipeco, quien también es investigado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre su posible participación, junto con sus hermanos, en actos de lavado de dinero.

Justicia UIF ordena congelar cuentas del gobernador de Tamaulipas

Aunque la FGR ha guardado total hermetismo para dar a conocer que juez federal le obsequió la orden de aprehensión, se informó que en breve se emitirá un comunicado oficial para dar a conocer la situación jurídica de Cabeza de Vaca.

El 30 de abril pasado, el pleno de la Cámara de Diputados, instaurado en Jurado de Procedencia, avaló el desafuero del gobernador tamaulipeco a petición de la FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.

En la investigación se menciona que el gobernador panista omitió parcialmente el pago de impuestos federales, obteniendo con dicho accionar un beneficio indebido para sí en perjuicio del Fisco Federal por la cantidad de 6 millones 511,777 pesos, esto al no haber declarado la compra de bienes inmuebles en Estados Unidos y la Ciudad de México.

Sin embargo, el Congreso de Tamaulipas por mayoría negó aprobar el juicio de procedencia contra el mandatario, e incluso interpuso un juicio de controversia constitucional para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determine qué instancia legislativa es la indicada para realizar dicho juicio.

Insólito: orden de aprehensión al gobernador de Tamaulipas que el Congreso local decidió mantener indebidamente en el cargo, cuando tuvo que haber nombrado sustituto. Ante la crisis constitucional del Ejecutivo local en funciones fugado, se precisan acuerdos y que el Senado actúe — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) May 19, 2021 El gobernador no localizado podría estar ya fuera del país, declararse “perseguido político” y buscar mantener el control del gobierno estatal, con apoyo del líder del Congreso, del Srio. de Gobierno o del presidente del tribunal de justicia. Actuemos con tolerancia y prudencia. — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) May 19, 2021 Como lo sostuve, la @Mx_Diputados retiró el fuero al gobernador Cabeza de Vaca y finalmente hay una orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada y lavado de dinero. Queda claro que prevaleció el Estado de derecho y que en la #4T nadie está por encima de la ley — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) May 19, 2021

El pasado viernes, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, desechó la controversia constitucional, lo que llevó a que la Fiscalía interpusiera un recurso de reclamación.

Política Cabeza de Vaca ya no tiene fuero, asegura Sánchez Cordero

En su resolución el ministro indicó que no prejuzgó sobre la culpabilidad o no del mandatario, pues existe, dijo, “la oportunidad de llevar a cabo el procedimiento penal una vez que el servidor público concluya en su cargo”.

Por su parte, la FGR dio a conocer el pasado 10 de mayo, que recibió información del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre la posible participación de hermanos del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en actos de lavado de dinero.

Mediante un comunicado, la Fiscalía dijo que la información que recibió fue de Francisco Javier Cabeza de Vaca, Ismael "G", José Manuel "G" y José Ramón "C".

A dichas personas se les atribuye relación con diversas empresas comerciales, desarrolladoras e industriales, a su vez vinculadas con irregularidades bancarias, transferencias monetarias ilegales y operaciones ilícitas.