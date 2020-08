Guanajuato ya no es primer lugar en homicidios desde detención de El Marro: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que Guanajuato ya no resalta como el primer lugar en homicidios a nivel nacional, esto después de la detención de "El Marro", líder del cártel Santa Rosa de Lima.

Sin embargo, dijo que este delito no ha desaparecido y tampoco quiere decir que se haya resuelto el problema.

"En el caso de Guanajuato, a partir de la detención del jefe del Cártel de Santa Rosa de Lima, se ha observado una disminución de homicidios. No han desaparecido, pero sí ya no está en primer lugar Guanajuato; en estos últimos 15 días no está apareciendo como era el primer lugar".

➡️Vocero del caso Iguala lamenta que amparo frene extradición de Tomás Zerón

Foto: Cortesía Presidencia

La semana pasada, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, señaló que se ha registrado una reducción del 50 por ciento de los homicidios dolosos en Guanajuato tras la detención de "El Marro".

"... a partir de este evento, hay una baja sensible en los homicidios dolosos en Guanajuato, alrededor del 50 por ciento. Estamos hablando de cuatro días, pero esto no es necesariamente indicativo de la situación en el estado, pero es alentador registrar cualquier dato de homicidios a la baja".

José Antonio "N", alias "El Marro", líder del Cártel de Santa Rosa de Lima fue detenido tras un operativo implementado por fuerzas federales y estatales durante la madrugada del 2 de agosto.

"Quiero informarles que esta madrugada en un operativo conjunto entre Fuerzas Estatales y Federales fue detenido el principal líder de un grupo criminal que operaba en la región Laja-Bajío del Estado de Guanajuato", confirmó el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Las primeras señales de la vida delictiva del Marro se remontan a 2010, cuando fue detenido por asaltar camiones de carga, pero fue dejado libre y cambió al robo de hidrocarburos de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Guanajuato, donde se asienta la refinería de Salamanca, una de las más grandes del país.

➡️Encuentran a Dylan Esaú, menor desaparecido en mercado de Chiapas

"El Marro" acumuló poder y fuerza porque el robo de combustible fue por años una de las mayores industrias criminales, hasta que el Gobierno del presidente López Obrador puso fin a un suculento negocio de 65 mil millones de pesos anuales y comenzó la persecución del cartel.

En conferencia matutina, respecto al robo a trasporte en el Bajío, el mandatario dijo que este tipo de delitos han caído, descartando reporte de este ilícito.

"No tenemos reportes de robo a transporte, al contrario, hemos bajado ese robo, el robo a transportes en todo el país. Hay comunicación constante, permanente, con los transportistas, y ha disminuido el robo de camiones de carga y de trenes".