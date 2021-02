FGR pide desafuero de gobernador de Tamaulipas; investigan delincuencia organizada

La Cámara de Diputados recibió una solicitud de procedencia de desafuero de parte de la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, por la presunta comisión de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

Así lo informó en un mensaje de Twitter, el diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador parlamentario de Morena, quien expresó que fue notificado de esta solicitud que emitió la Unidad Especializada en Investigación en Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda

“Hoy fui notificado que la Cámara de Diputados recibió la solicitud de declaratoria de procedencia en contra del gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

El mensaje del morenista fue acompañado por el documento de la solicitud, en la que se precisa que el pedimento obedece a la investigación en contra del mandatario tamaulipeco por haber cometido presuntamente 3 delitos: Delincuencia organizada; operación con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

"Nunca he violado la ley", responde gobernador

Luego del requerimiento, el gobernador expresó en sus redes sociales que trata de una supuesta acusación en su contra por parte de Morena y que se orquesta una embestida política.

El mandatario agregó que hay un uso faccioso de la justicia donde no hay delito y que esperará la notificación para tener detalles y fijar una postura, al tiempo de afirma que nunca ha violado la ley.

En la cuenta de Twitter de los Senadores del PAN afirmaron que las acusaciones contra el Gobernador se tratan de una "clara persecución política contra un opositor".

Denunciaron que se utiliza la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados par desacreditar y distraer de las "escandalosas irregularidades" detectadas por la Audotoría Superior de la Federación.

"El régimen castiga a opositores pero brinda impunidad a los suyos", sentenciaron los senadores.

