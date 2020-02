FGR busca ampliar dictamen sobre causas de incendio en Guardería ABC

A 10 años de la tragedia en la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, que dejó como saldo 49 niños muertos y más de 100 heridos, la Fiscalía General de la República (FGR) busca solicitar la ampliación del dictamen que elaboró el perito de EU, David Mitchell Smith, quien en el año 2010 aseguró que el incendio pudo haber sido provocado deliberadamente.

Así lo informó la FGR al juez Julio Veredín Sena Vélazquez, titular del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en materia Penal, al argumentar los motivos por los que no puede cerrar la averiguación previa que se inició en contra de Juan Carlos Lam Félix, ex secretario técnico del ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours, quien fue señalado como uno de los presuntos autores intelectuales del incendio en una bodega de la Secretaría de Hacienda, el cual se propagó a la estancia infantil.

Como parte del juicio de amparo que promovió Lam Félix, demandó que la FGR cierre la averiguación que inicio en su contra por el incendio en la guardería.

La fiscalía dio a conocer que el 14 de octubre de 2019 solicitó la designación de dos peritos en materia de arquitectura forense, sin que a la fecha cuenten con dichos profesionales.

Ante ello, el juez Sena Velázquez consideró que no es factible afirmar que la autoridad responsable se abstiene en determinar en definitiva de la averiguación previa.

Justicia Reabrirá AMLO proceso de la Guardería ABC

"Ello es así, porque en los acuerdos de diligencias, solicitudes de información y desahogo de actuaciones ministeriales, que obran dentro de la misma, se encuentra la autoridad ministerial allegándose de los datos e indicios necesarios determinar jurídicamente conforme a derecho corresponda la citada indagatoria", señala el expediente.

El impartidor de justicia resolvió sobreseer el juicio de amparo de Lam Félix, quien ya impugnó la resolución ante el Quinto Tribunal Colegiado en materia Penal, recurso que quedó radicado en el expediente 45/2020

Lam Félix impugnó que en octubre del año pasado la FGR le informó que no determinara la averiguación previa ni a decretar el no ejercicio de la acción penal contra él.

Cabe recordar que el exfuncionario fue señalado como uno de los presuntos autores intelectuales del incendio de las bodegas de la Secretaría de Hacienda, las cuales tenían papeles de la deuda pública del estado correspondientes a 10 millones de pesos durante el mandato de Bours.

Las bodegas estaban a un lado de la Guardería ABC, y el fuego se salió de control dejando 49 niños muertos y más de 100 heridos el 5 de junio de 2010.