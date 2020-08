Detienen a uno de los 19 exfuncionarios de la PF por presunto desvío millonario

La Fiscalía General de la República (FGR), con apoyo de la Guardia Nacional, detuvo a Eleuterio Enrique "N", quien era jefe de departamento en la Policía Federal Preventiva y encargado del manejo de recursos, a quien según las investigaciones se le involucra en un supuesto desvío de recursos públicos por 2 mil 500 millones de pesos.

Ésta es la primera de 19 órdenes de aprehensión cumplimentadas contra exfuncionarios de la Policía Federal, a quienes se les imputa los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Apenas este lunes, a petición de la FGR, un juez de control federal giró de aprehensión contra los exsecretarios generales de la Policía Federal, Jesús Orta Martínez y Frida Martínez Zamora, siendo ella un personaje cercano al exsecretario de Gobernación y ahora senador de la República, Miguel Ángel Osorio Chong.

Recientemente, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reveló que la investigación por parte de la FGR en contra de Orta Martínez fue motivo de su renuncia como secretario de Seguridad Ciudadana.

Desde la semana pasada la Fiscalía presentó ante el Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano, en Estado de México, una carpeta de investigación contra los 19 exservidores públicos luego de una denuncia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la cual detectó un desvío de recursos que asciende a casi 2 mil 500 millones de pesos, por compras irregulares de patrullas, aeronaves y tecnología.

Respecto a este tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló este martes en conferencia matutina que en su gobierno no van a ser encubridores.

"Nosotros no vamos a ser encubridores", enfatizó López Obrador sobre las 19 órdenes de aprehensión emitidas contra exmandos de la Policía Federal. "Se está cumpliendo la responsabilidad de no tolerar la corrupción y de no ser encubridores", destacó.