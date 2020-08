AMLO no descarta presentar solicitud de consulta para enjuiciar a expresidentes

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no descarta presentar la solicitud para llevar a cabo la consulta ciudadana en donde se resolvería si se enjuicia o no a los expresidentes que recientemente fueron señalados por Emilio N, exdirector de Pemex.

Sin embargo, dijo que hay que esperar a que los ciudadanos la soliciten, pues de esta forma, ésta pasa directamente a la Corte y de considerarla constitucional, "pasa al INE (Instituto Nacional Electoral) y se hace".

➡️ La caída de Emilio Loyoza, exdirector de Pemex, por caso Odebrecht

Mientras que en caso de que fuera solicitada por los legisladores o por él, tendría que ser aprobada por los senadores y diputados, pasar a la Suprema Cortes y de ahí al INE.

Para que los ciudadanos puedan presentar la solicitud, deben juntar antes del 15 de septiembre alrededor de un millón, un millón 500 mil firmas.

"Yo me voy a esperar hasta ver si se organizan los ciudadanos, si los legisladores lo hacen pero creo que es necesario, lo voy a hacer porque no quiero parecer verdugo, además porque me he comprometido".

Pese a lo comentado, López Obrador reiteró su postura sobre no juzgar a expresidentes, "de ver hacia adelante".

Cabe destacar que el pasado lunes, el mandatario dio luz verde a la ciudadanía y a legisladores para que, las primeras dos semanas de septiembre, soliciten la realización de una consulta ciudadana para saber si se enjuicia a los expresidentes del país.

“Estoy informando a tiempo. Lo mejor sería que las firmas las aportaran los ciudadanos, si no alcanza el tiempo, eso sería lo mejor; la segunda posibilidad es que lo hagan legisladores y la tercera es que lo solicite el presidente”, remarcó.

➡️ No se preocupen por caso Ayotzinapa, va hacia adelante y hay avances: AMLO

Aclaró que de acuerdo con la ley, para hacer una consulta sólo hay un plazo para iniciar un proceso de este tipo, que es del 1 al 15 de septiembre de cada año. Por lo que legalmente no se podría solicitar en otra fecha.

Esta propuesta surge a partir de las denuncias del ex director de Pemex, Emilio N y exsecretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, casos en los que han sido involucrados tres ex presidentes del país.