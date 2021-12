Vinculan a proceso a 23 sujetos que agredieron a militares en Zacatecas

Un juez de distrito vinculó a proceso a 23 individuos que agredieron a militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el pasado 10 de diciembre en la comunidad de Las Cabras, perteneciente al municipio de Pinos, en Zacatecas.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) la vinculación a proceso se concedió por los presuntos delitos de portación de armas de fuego, posesión de cargadores y cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo; así como delitos contra la salud, homicidio en grado de tentativa y daño en propiedad privada.

¿Cómo fue la agresión contra militares en Zacatecas?

El pasado viernes 10 de diciembre El Sol de Zacatecas informó sobre este enfrentamiento que, según la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se dio cuando personal militar realizaba operaciones de seguridad, quienes al repeler la agresión causaron la muerte de dos atacantes e hirieron a uno más.

Al día siguiente de los hechos, la dependencia que encabeza el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, ejerció la facultad de atracción de la carpeta iniciada por su delegación en Zacatecas, luego de que se diera a conocer la detención de estos presuntos 23 delincuentes por parte de la misma Sedena.

“A dichas personas les aseguraron 21 armas de fuego de diferentes calibres entre ellas un Barret; tres granadas, 93 cargadores para arma de fuego de distintos calibres de los cuales 86 se encontraban abastecidos con un total de dos mil 37 cartuchos”, informó la FGR.

Además, les fueron incautados cuatro mil 882 cartuchos de diferentes calibres, una bolsa de plástico transparente con aparente marihuana; 23 chalecos tácticos, tres vehículos, una pistola de fulminantes, 20 cascos de plástico, 105 estrellas poncha llantas, ocho placas balísticas y cuatro teléfonos celulares.

Luego de calificar la detención como legal, el juez imputó a Elías "S", Edgar "I", Lucio "A", Adolfo "L", Gerardo "G", Briam "A", Juan Manuel "L", Rodolfo "M", Joaquín "R", Gabriel "R", Magdaleno "G" y Nancy "R"; además en contra de Paola "C", Juan "T", Jesús "V", José Luis "C", Osmar "G", Raúl "C", Ricardo "H", Jaír "L", José Juan "J", Priciliano "S" y César "L", por los delitos antes mencionados.

El 16 de diciembre de 2021, en continuación de audiencia inicial, el juez de la causa los vinculó a proceso y ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que quedaron recluidos en el Centro de Readaptación Social en Cieneguillas, Zacatecas.