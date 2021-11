Abogados de LeBarón toman caso Robles

CUERNAVACA. Rosario Robles Berlanga cambió de abogados durante este fin de semana y contrató al despacho de Raúl Carrancá y del exalcalde de Cuernavaca Manuel Martínez Garrigós.

Los nuevos abogados de quien fue titular de las secretarías de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano durante el sexenio pasado, plantean un cambio de estrategia en la defensa de Robles que buscará no sólo retirarle la prisión preventiva, sino demostrar su inocencia en el caso de desvío de recursos públicos conocido como la Estafa Maestra.

Este despacho lleva también el caso de Adrián LeBarón, quien después de sufrir los asesinatos de esposa, hija y nietos a manos del crimen organizado, no es reconocido como víctima por el Estado.

El Sol de Cuernavaca habló en exclusiva con los titulares de la firma de abogados sobre ambos casos.

“Ha llegado la hora en que es imposible seguir gobernando si no se resuelven casos como los de Rosario Robles y Adrián LeBarón, que son emblemáticos por razones obvias: de venganza, de rencor público”, consideró el catedrático emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Raúl Carrancá y Rivas.

Agregó que el caso de Rosario Robles, actualmente presa en el penal de Santa Martha Acatitla, es fundamentalmente jurídico y político por su resonancia, pero también “es un caso moral, de alta moral social”.

“Se ha dicho que viene la orden del presidente (Andrés Manuel López Obrador). Y si no del presidente, que viene de muy arriba, pero él ha manifestado que es enemigo de la venganza y de hacerse justicia por propia mano, y que él busca el apoyo de la ley. Ése es su compromiso moral que nosotros reclamamos como despacho y como abogados”, expuso el defensor.

Por su parte, Martínez Garrigós explicó que el cambio en la estrategia de defensa de la exfuncionaria federal implica avanzar en demostrar su inocencia.

“Debe hacerse una reflexión profunda de lo que obra en el expediente, que a todas luces es una cuestión más política que jurídica. Del análisis que hemos hecho no se le debía aplicar prisión preventiva justificada porque al final ya logró revertir la medida, pero ahora se la aplican porque estaba en Florencia, aunque regresó a dar la cara, con lo que demuestra que no hay riesgo de que se sustraiga de la acción de la justicia. Y por ese movimiento le aplican la medida cautelar y luchar contra la medida cautelar es fundamental, pero también debe avanzarse para demostrar que no es culpable”, adelantó.

DEFENDIENDO A LEBARÓN

A más de dos años de que su familia fuera asesinada en Chihuahua, Adrián LeBarón Soto no es reconocido como víctima por el Estado mexicano. “Consideran las autoridades que no puede ser víctima porque no se ha lesionado un interés individual, sino el interés social”, sintetizó Raúl Carrancá.

Indicó que su lucha principal en este caso es que se reconozca el carácter de víctima de LeBarón.

“En pocas palabras, le matan a la esposa, le matan a un nieto, le matan a una hija y la masacre que todos conocemos, y él no es víctima. Bueno ¿entonces qué esperan para que sea víctima, que lo maten a él o qué?... Se está luchando para que se le reconozcan sus derechos de víctima”.

Carrancá y Rivas consideró que el caso LeBarón puede dar esperanza a un país donde la impunidad ronda 90 por ciento y la violencia es cosa de todos los días. Por eso "sería fundamental que se escuche nuestra voz”.

En caso de no reconocer a Adrián LeBarón su carácter de víctima, el abogado indicó que la seguridad nacional queda como un factor de utopía, como algo totalmente abstracto, en tragedias que sufre gente de carne y hueso. Y en esto el gobierno no puede ser insensible.