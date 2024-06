Denuncian desaparición de Ceci Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora

Desde las 22:45 horas del domingo 16 de junio se perdió comunicación con Ceci Flores, líder y fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, cuando se trasladaba de la Ciudad de México a Querétaro, por lo que familiares y amigos han pedido a las autoridades que intervengan para su localización.

En entrevista con El Sol de Hermosillo, Milagros Valenzuela Flores, hija de Ceci, informó que la última comunicación que tuvieron con Cecilia fue cuando le solicitó una recarga telefónica, pero minutos después dejó de recibir llamadas y responder los mensajes.

“Desde anoche perdimos comunicación con ella. A las 22:45 exactamente dejé de tener comunicación con ella. Me pidió que le pusiera una recarga y se la puse, y le mandé mensaje para decirle que ya se la había puesto y ya desde ahí no le llegaron los mensajes; y sus teléfonos, los dos (mandan) a buzón y hasta ahorita no se conecta ni dice nada, sus teléfonos siguen apagados”, explicó.

En ese sentido, señaló que ya solicitaron al Mecanismo de Protección en el que se encuentra Ceci Flores que abran su refugio para descartar la presencia en el sitio; sin embargo, les respondieron que no podían acatar dicha petición, por lo que, de momento, trabajan en coordinación con la Comisión de Búsqueda de Sonora y Querétaro.

“Ya nos dirigimos con el mecanismo de ella y nos dijo que no nos podían apoyar abriendo su refugio, que porque no podían. El único apoyo que tenemos ahorita es por parte de la comisión de aquí de Sonora que se canalizó con la de Querétaro para buscarla”, apuntó.

Pedimos a las autoridades que hagan lo necesario para localizar a Ceci Flores. Ustedes saben dónde está su refugio, que una puerta no les impida entrar... @SEGOB_mx @LuisaAlcalde @lopezobrador_ @rosaicela_ — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) June 17, 2024

Por su parte, Adrián LeBarón hizo un llamado a los tres órdenes de gobierno, a través de su cuenta de X (antes Twitter), para que trabajen en la localización de Ceci Flores, al no poder contactarla ni saber de su paradero desde la noche del domingo.

Pedimos por favor a @SEGOB_mx y a @SSPCMexico que localicen a @CeciPatriciaF, Madre Buscadora de Sonora. Se han tratado de comunicar con ella y no se ha podido.



Por favor, esperamos que esté bien.@CEAVmex @lopezobrador_ — Adrián LeBarón (@AdrianLebaron) June 17, 2024

Fue precisamente el domingo 16 de junio a las 18:55 horas cuando Ceci Flores publicó un video en su cuenta de X con motivo del Día del Padre, el cual grabó en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México.

“Me da mucho gusto ver a tantas familias aqui reunidas, así deberíamos estar todos los mexicanos y aprovecho para felicitar a los padres hoy en el Día del Padre, primer lugar a los padres desaparecidos, a los padres buscadores y a los padres que se encuentran ahorita con su familia”, expresó.

Reportan familiares de nuestra compañera @CeciPatriciaF fundadora de @MadresBuscan que desde ayer por la tarde salió desde #CDMX a Querétaro y desde hace más de 15 horas no se ha comunicado, sus celulares están apagados.

Pedimos al @Mecanismo_MX @FGRMexico @CNDH @SEGOB_mx… pic.twitter.com/AEpGdWahB3 — Colectivo 10 de Marzo AC (@C1003R) June 17, 2024

El siguiente mensaje publicado en su cuenta de X fue a las 13:23 horas del día 17 de junio, cuando se solicitó el apoyo de las autoridades para localizarla tras no recibir respuesta.