A México se le respeta y más por nuestros socios: Sheinbaum sobre comentarios de Canadá

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que “a México se le respeta y más por nuestros socios comerciales”, esto luego de las declaraciones de la embajadora de Canadá en Washington, Kirsten Hillman, sobre la reunión entre el primer ministro Justin Trudeau y Donald Trump, donde pidieron al presidente electo de EU no comparar a su país con México.

“No vamos a caer en provocación de qué país es mejor, a México se le respeta y más por nuestros socios comerciales, somos un grandioso país, con enormes riquezas, con nuestras problemáticas que estamos atendiendo y un presente y futuro promisorio”, afirmó la mandataria en la conferencia matutina.

El fin de semana, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, visitó al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, encuentro en el que hablaron de la amenaza de próximo mandatario estadounidense de imponer aranceles de 25 por ciento a las importaciones de México y Canadá si no detenían la migración y el tráfico de fentanilo.

Ayer, la embajadora de Canadá en Estado Unidos, Kirsten Hillman, dijo que Trudeau tuvo éxito al convencer a Trump y parte de su gabinete que la frontera con su país no es igual que la frontera con México.

“El mensaje de que nuestra frontera es tan vastamente diferente a la frontera mexicana fue realmente comprendido", dijo Hillman a AP.

Este lunes, la presidenta mexicana acusó que Canadá, al igual que Estados Unidos, tiene un problema de consumo de fentanilo.

Thanks for dinner last night, President Trump. I look forward to the work we can do together, again. pic.twitter.com/lAWFMTtQt7 — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) November 30, 2024

"México nunca va a ser menos, al contrario, somos iguales. Somos distintos. Sí, ahora el tema del fentanilo, por supuesto que hay que colaborar para la atención a la inseguridad y el tráfico de drogas, pero también hay que atender cada uno de nosotros el tema del consumo”, señaló.

Sheinbaum añadió que Canadá tiene una elección el próximo año, por lo que estas declaraciones son de tinte electoral. “Lo que nosotros siempre vamos a defender y lo que debemos señalar siempre es que no se utilice México como parte de sus campañas electorales”.

Sobre la reunión con Donald Trump, la mandataria mexicana dijo que aún no hay fecha.