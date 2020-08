Zonas rurales sin acceso a Internet ni señal de TV

La falta de internet y de señal televisiva son algunos de los grandes problemas a los que se enfrentan los estudiantes de comunidades rurales ubicadas al norte del municipio ante el inicio del ciclo escolar de manera virtual.

Habitantes de la comunidad de la ordeña, desde siempre han tenido problemas con las comunicaciones, situación que hoy toma mayor relevancia ante las clases virtuales.

Guadalupe tiene un hijo que cursa el tercer semestre de preparatoria, para que pueda iniciar con las clases virtuales tuvo que cambiar de proveedor de internet para asegurar la conexión durante las clases, sin embargo el problema sigue siendo el mismo.

“Tenía una compañía, cambie a otra y sigue igual, no hay señal, este en un problema que tienen todos los estudiantes de la comunidad porque siempre batallan, lo malo es que pese a que el servicio es malo los cobros siguen siendo los mismos”

Andreina tiene dos niños en nivel primaria y aunque las clases se transmitirán por televisión asegura que la señal también es deficiente, pues por televisión abierta muchos canales no se ven y es necesario tener un servicio de televisión de paga.

“Por televisión normal hay canales que no se ven y no todos en la comunidad tienen televisión de paga, esta forma de estudiar si es difícil para nosotros, dicen que también repartirán cuadernillos pero no hay como la explicación que los maestros dan”

Martín quien es estudiante explicó que al no tener computadora, su teléfono móvil es el instrumento para tomar las clases pero se enfrenta al problema de la conexión a internet y al gasto que representa estar recargando para tener servicio”

Habitantes consideran que esta forma de estudios está pensada solo para algunos grupos de la población y se olvidan de las carencias que se tienen en la zona rural. Asimismo esta situación se repite en varias comunidades aún más alejadas, que no cuentan con los elementos tecnológicos necesarios para llevar a cabo la educación a distancia.