Zamarripa se tardó en retirarse, los resultados están plasmados: Karla Martínez

“Esperemos que por lo menos el cambio de esta persona sea algo productivo Zamarripa se tardó muchísimo en retirarse”, señaló Karla Martínez, buscadora y creadora de la Brigada Independiente de Búsqueda del colectivo Hasta Encontrarte, como ejemplo de esto puso el caso de su hermano que a cuatro años y siete meses carece de datos para dar con su paradero.

“Yo como buscadora con Zamarripa nunca tuve buena respuesta, ni hubo buen acercamiento, sino todo lo contrario, se molestaba mucho cuando se le preguntaba por qué la falta de compromiso a nosotras como familiares de personas desaparecidas, los resultados ahí están plasmados, las desapariciones desde el 2018, la falta de la investigación de estas desapariciones, los familiares que siguen desapareciendo, que siguen sin ser localizados”.

Dijo que a partir del inicio de su labor como buscadora vio la falta de compromiso, no solo con ella, sino con sus compañeras que también buscan a sus familiares, así como la falta de reconocimiento de su labor, la cual inició precisamente a raíz de la falta de respuesta en la investigación de las desapariciones.

“Qué decir de la falta de disponibilidad y empatía, necesitamos que haya un compromiso real para la localización de nuestros desaparecidos, que sean localizados, entregados, que estén con nosotros, y la seguridad de las buscadoras que no se quede en segundo o tercer plano, la empatía como familiares, que se pongan en nuestro lugar y que vean que lo que venimos a hacer todos los días es por qué los necesitamos, los queremos en casa”.

Relató que aunque trató de acercarse al fiscal Carlos Zamarripa, en cada ocasión hubo dos choques por pedir transparencia en la investigación de la desaparición de su hermano.

“No fueron muchas las veces que me acerqué a él por qué, pues la falta de empatía, no soy una persona a la que le guste que me estén maltratando, entonces, creo que fueron como tres o cuatro en las cuales chocamos mucho, siempre le pregunté el motivo por el que no estaban las investigaciones claras en la carpeta de mi hermano, porque no se estaba trabajando en ellas, y la falta de compromiso, siempre se la recalque”.

Después de más de cuatro años Karla sigue esperando recibir la llamada que le diga que las autoridades localizaron a su hermano, con vida o sin vida, pero que lo encuentren, en este tiempo ha conocido cientos de historias en el estado como la de ella que piden y piensan igual que ella sobre la procuración e impartición de justicia en Guanajuato.

Local De estudiante ejemplar a Fiscal cuestionado. Éste es Carlos Zamarripa Aguirre

“Tengo cuatro años y siete meses que estoy esperando que me marquen de Fiscalía y me digan, ‘ya hicimos nuestro trabajo, tu hermano ya fue localizado para que lo recojas’, pero pues no pasa, no es lo que yo diga, es lo que ellos me demuestran, que mi hermano no está conmigo porque no ha habido una línea de investigación clara”.

Si van a pedir plaza, que cumplan

Añadió que en cuanto al cambio, esperan que llegue alguien que no solo se quede en acercamientos y promesas vacías, sino que de seguimiento y les regrese la esperanza de encontrar a quienes les faltan.

“Vamos a ser honestas, sabemos que quien va a ocupar su lugar seguro va a ser una persona exactamente igual que él, que no le va a importar nada más que cobrar su sueldo, al principio va a ser lo de siempre, es algo que ya sabemos, acercamientos, compromisos, pero lo que necesitamos no es que solo haya compromisos al principio, sino que realmente se hagan responsables del trabajo que ellos están teniendo, que es la seguridad de todo Guanajuato, no esperamos ni pedimos más, solo que hagan su trabajo, si están pidiendo plaza, que lo cumplan”.