Zamarripa se reúne con diputados de la Junta de Gobierno y Coordinación Política

GUANAJUATO, Gto., (OEM-Informex).- Con más de media hora de retraso se realizó la reunión entre el Fiscal General del Estado de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre y los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso Local así como algunos otros diputados, mientras que la Bancada de MORENA decidió no participar porque afirmaron que no les avisaron la fecha de la reunión y además no estuvieron de acuerdo con el formato.

El diputado local y presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Ernesto Prieto Gallardo, acompañado de otros cinco legisladores de su Grupo, cuestionó que en la reunión que ‘se hizo en lo oscurito’, “el PRI, Partido Verde y Movimiento Ciudadano están arrejuntaditos con nuestros compañeros de Acción Nacional en una simulación porque es un formato en el que se impone la mayoría, es un formato a modo”.

Los diputados de Morena declinaron participar en la reunión privada. Foto: Miguel Martínez | El Sol de Irapuato

Nosotros somos partidarios de un formato abierto, público en donde inclusive haya interacción con la ciudadanía, quienes son los que más necesitan tener la información y respuestas por parte del Fiscal “y no un formato a oscuritas, a espaldas de la gente”.

Por su parte, el coordinador de esta Bancada, Ernesto Millán Soberanes afirmó que fue sorpresivo que el martes hayan dado a conocer en la JGCP que la reunión sería ayer y solamente tuvieron conocimiento por la información generada en los medios de comunicación.

En uno de los espacios del Congreso del Estado se llevó a cabo la reunión privada, aunque también aprovecharon los legisladores y el Fiscal General para comer y posteriormente se desglosaron los planteamientos por parte de los representantes populares en los temas de seguridad y las acciones que realiza la Institución en la entidad para reducir la incidencia delictiva.

De la misma manera, se contempló hacer cuestionamientos en relación a la reclasificación del presunto delito de violación espuria por abuso sexual del que fue acusado el diputado federal electo, Jorge N., por el que lo denunció penalmente, Regina.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso Local, David Martínez Mendizábal señaló que la solicitud de comparecencia de Carlos Zamarripa Aguirre ante el Senado de la República, sigue adelante y es impulsada por los Parlamentarios de Morena.

A las seis de la tarde continua la reunión privada en el ala norte del Palacio Legislativo de Guanajuato.

A su vez, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso Local, Luis Ernesto Ayala Torres, antes de participar en la reunión con Carlos Zamarripa dijo brevemente en conferencia de prensa que, al término de la reunión, de manera independiente, tanto el Fiscal General, como los integrantes de la Junta de Gobierno, “podríamos dar alguna entrevista relacionada con la presentación del Fiscal”.

Sobre la inasistencia de los diputados de Morena, dijo que se respeta la decisión que tuvieron.