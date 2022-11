Yulma Rocha acudirá ante IEEG para interponer denuncia

GUANAJUATO, Gto. (OEM-Informex).- La diputada local Yulma Rocha Aguilar afirmó que presentará ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), la denuncia por violencia de género, por violencia política y económica, luego que fue castigada por el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Alejandro Arias Ávila, por no emitir su voto con los otros legisladores de esta Bancada en el asunto de la permanencia de las fuerzas armadas en las calles.

Diputada Yulma Rocha fue sancionada por su partido por votar en contra sobre permanencia de la Guardia Nacional.

En entrevista que concedió en el Congreso del Estado, la legisladora aseguró que la denuncia también la expondrá ante la instancia partidista a nivel nacional.

Y es que afirmó que en ningún momento nadie la había sancionado ni por lo que ha dicho o por lo que ha hecho al interior del Instituto Político. “He sido una crítica al interior de mi partido, a otros sí se les puede cuestionar su militancia, pero creo que a Yulma Rocha no”.

Agregó que a lo largo de veinte años ha dado muestra de su lealtad, de su trabajo a favor del PRI y que no renunciará al mismo.

Yulma Rocha Aguilar apuntó que será la autoridad electoral la que determine si se tuvo una violencia en razón de género, pero lo que sí está comprobado es que es violencia económica.

Dijo que no se debe olvidar que la parte económica se ha utilizado como un mecanismo para violentar a mujeres y se ha visto dentro del esquema de la violencia familiar, al interior de los partidos políticos cuando a las mujeres les restringen el dinero al darles menos recursos para las campañas y que fue una de las constantes que se dio en el proceso electoral de 2018.

La diputada señaló que el recurso que se le retira lo utiliza para el pago de gasolina y para cuestiones de su oficina, aunque lo importante es ejercer por otras vías los recursos jurídicos. “Para que al menos se siente un precedente, es momento que se hable de lo que sucede al interior de los espacios políticos y públicos”.

La parlamentaria insistió que la presencia de las fuerzas armadas en las calles de las ciudades del país, no han dado resultado. “No ha dado una respuesta, no ha sido la solución porque el ejército tiene años en Guanajuato y eso no ha disminuido la incidencia delictiva”.

En ese contexto, lamentó el nuevo hecho de violencia ocurrido en Apaseo El Alto donde fueron ejecutadas nueve personas en un bar. “Es lamentable que sigan ocurriendo estos hechos que trastocan no solamente la seguridad de los ciudadanos, sino institucionalmente porque manda un mensaje de que la autoridad se está viendo rebasada”, terminó.