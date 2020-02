Yonkes: Son lugares para los vehículos que no tienen uso

Los Yonkes son lugares en a los cuales, se llevan vehículos que ya no tiene condiciones actas para conducirse, algunos son sacados de corralones y otros tantos son comprados en bonches, es decir, 20 o 30 vehículos obtenidos de corralones, convirtiéndose en verdaderos mercados de todo tipo de autopartes para cualquier vehículo.

Es importante agregar que el término “Yonke” es de origen ingles pues se deriva de la palabra “Junk”, que significa trasto o basura en Salamanca existen varios que cumple con las reglas y normas necesarias para operar, ya que cada seis meses, las autoridades realizan el chequeo correspondiente.

“las autoridades cada 6 mese nos revisas, revisan que no sean carros robados, que no sean carros que hicieron algo malo, los carros que son alterados me los recogen y para mí no genera problema, yo pongo la demanda y se los llevan, a lo mejor es un poco de perdida para mí, pero igual ellos nos están revisando de manera gratuita todos los vehículos que yo compro” dijo María Teresita Mosqueda Campo

Local [Video] Buscan regular casas de empeño y yonkes

En los Yonkes se recibe de todo tipo de vehículos y marcas, que van desde vehículo chico hasta doble rodado, modelos recientes, por lo regular lo que se puede conseguir en estos lugares son puertas, cofres, defensa, parrillas, motores, transmisiones y más.