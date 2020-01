Ya usan casco para evitar sanciones

Motociclistas salmantinos comienzan a obedecer el reglamento de vialidad para transitar, prueba de ellos es que la mayoría de los usuarios de este transporte en la zona centro y alrededores de la ciudad, portan cascos.

Entre las obligaciones que se tiene como motociclista, está el uso necesario del casco tanto el conductor como el acompañante colocado debidamente y abrochado correctamente además que este debe cumplir con las normas de calidad y seguridad establecidas. Medida que comienza a respetarse por parte de los bakers, pues ya es común al transitar por las calles de salamanca observar a estas personas utilizando su casco de seguridad.

José Miguel flores quien es motociclista desde hace 7 años comenta “Yo no usaba casco no me gustaba, a raíz de una caída comprendí la importancia de llevarlo puesto, y también porque hacen operativos y prefiero ponérmelo que pagar una multa”

Cabe mencionar que en los operativos que se realizan para revisar las conductas que ponen en peligro la vida de los ciudadanos se levantaron 313 infracciones por no usar el casco de seguridad.