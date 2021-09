Ya son ocho amparos para vacunar a menores de edad contra Covid

En Guanajuato ya son ocho amparos los que han sido interpuestos para vacunas a adolescentes de 12 a 17 años, pero hasta el momento no se ha podido lograr, pues la vacuna que ellos requieren es Pfizer, ya que es la única que ha probado su efectividad en este grupo de edad, pero el estado no ha recibido desde hace meses biológico de este laboratorio farmacéutico y por ello no han podido ser vacunados estos menores de edad.

Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud de Guanajuato, dijo que ante el lento avance en la vacunación de los diferentes grupos de edad es que algunas personas han tenido que recurrir a los amparos, para hacer valer su derecho a la salud.

Recordó que para los adolescentes de 12 a 17 años sólo está autorizada la vacuna Pfizer, pero al no tenerla disponible en el estado, tendrán que esperar a que les sean enviada para poder cumplir con esta resolución judicial.

“Es un argumento, una estrategia que tienen los propios ciudadanos y que si la vacuna estuviera fluyendo, aplicándose de manera universal, los padres de familia no tendrían la necesidad de ampararse”.

“Ya son ocho amparos y lo que necesitamos es que tengamos la vacuna, es Pfizer para que podamos cumplir con esta resolución judicial y hay que hacerlo, es un argumento, una estrategia que tienen los propios ciudadanos y que si la vacuna estuviera fluyendo, aplicándose de manera universal, que es lo que pretendemos que así sea, pues los padres de familia no tendrían la necesidad de ampararse, pero nosotros seremos muy respetuosos como siempre de la ley y ojalá y que lleguen estas vacunas para estos ocho niños amparados y para todos los demás”.

Daniel Díaz Martínez dio a conocer que el amparo fue tramitado en el plano federal y han sido dirigidos para el coordinador de la Brigada Correcamiunos en Guanajuato, de quien dijo que también está de acuerdo en que se vacune a estas personas que se ampararon “y él también espera que llegue la vacuna para poderla aplicar, es Pfizer y al no tenerla, no podemos dar respuesta a los niños”.

El secretario de Salud de Guanajuato señaló que están en toda la disposición de atender esta resolución jurídica, pero que no debería haberse llegado a eso, ya que es un derecho que tienen como ciudadanos y que ante la tardanza en el avance de la vacunación “ahora acuden ante estas instancias justamente para hacer valer su derecho a la salud”.