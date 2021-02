Ya son 12 colectivos guanajuatenses que buscan personas desparecidas

En sólo un año y cuatro meses en Guanajuato han surgido 12 colectivos de personas que buscan a sus familiares desaparecidos; esta cifra no es poca cosa, si se toma en cuenta que el estado tiene un padrón de aproximadamente dos mil 300 personas no localizadas desde 1964 y de la cuales mil 252 desapariciones han ocurrido del primer de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2020.





Los colectivos retomarán la búsqueda en campo.





De acuerdo con la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, Irapuato es la ciudad con más colectivos de personas desaparecidas, con cuatro formados hasta ahora. “A tu encuentro”, “Una luz en mi camino”, “Hasta encontrarte” y “Proyecto de búsqueda” son los que se han formado hasta el momento en este municipio.

Mil 252 personas desaparecieron en Guanajuato del primero de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2020.

El municipio de León tiene dos colectivos: “Buscadoras Guanajuato” y “Czadores”, en tanto que el municipio de Silao tiene al colectivo “De pie hasta encontrarte”.

En el municipio de Salamanca se tiene identificado otro colectivo, “Salamanca Unida Buscando Desaparecidos”, mientras que Juventino Rosas nació el colectivo “Luz y Justicia”, mientras que en San Luis de la Paz fue creado el colectivo “Justicia y Esperanza”.

En Salvatierra y Acámbaro, dos de los 10 municipios del país con más fosas clandestinas y cuerpos recuperados de éstas durante 2020, tiene cada uno su propio colectivo: en “Mariposas Destellando. Buscando Corazones y Justicia” es el colectivo surgido en territorio salvaterrense, mientras que su homólogo acambarense es “¿Dónde están? Acámbaro”; tan sólo en estos dos municipios han sido encontrados alrededor de 154 cuerpos en más de 100 fosas clandestinas.

La Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato realizó un mapa para colocar a cada colectivo y en éste explica que si bien todos están integrados por personas de distintas partes del estado, se le asignó un municipio porque son en éstos en donde llevan la mayor cantidad de sus actividades.





La búsqueda sigue





Mariana Pérez es una mujer que en septiembre de 2020 supo que su hijo era uno de los 79 cuerpos que fueron encontrados en la comunidad de Salvatierra.

La mayoría de los colectivos surgieron en 2020.

“Busqué a mi hijo por más de seis meses, lo busqué y lo busqué, hasta que me dijeron que estaba en las fosas de Salvatierra. Di gracias a Dios por volver a encontrarlo y muchos me dijeron que mi búsqueda ahí terminaba, pero no. Tengo que ayudar ahora a las otras madres a que encuentren a sus hijos. Ellas me ayudaron, es mi deber seguir en esta lucha en la que nadie pedimos estar”, dice la mujer.

El hijo de Mariana fue privado de la libertad cuando estaba conviviendo con unos amigos en la esquina de su casa, en la colonia Las Américas.





Ya son 12 colectivos de personas que buscan a sus desaparecidos.





“Ese día mi hijo había salido de trabajar, acababa de entrar a una empresa en Castro del Río. Se fue a la casa de su amigo a tomarse unas cerveza y de pronto nos dijeron que a los cinco que ahí habían los habían levantado. Ninguno de los muchachos estaban metidos en cosas malas, pero se los llevaron a la fuerza, como a muchos muchachos de la colonia que ya no han aparecido. Nada más yo he recuperado a mi hijo, así que es mi deber esperar hasta que la última recupere el suyo”, dijo la mujer.





Crecimiento exponencial de desaparecidos





José Gutiérrez Cruz, representante del colectivo “A tu encuentro”, recordó que en 2019, cuando iniciaron labores para buscar a las personas desaparecidas, eran 10 las familias que decidieron emprender el proyecto; “a los pocos meses ya eran 200 personas y nos dimos que había un problema muy grave que hoy lo vemos como una realidad y que en su momento se quiso minimizar”.

Acámbaro, Cortazar y Salvatierra son los tres municipios del estado en donde se han localizado más fosas clandestinas.

Varias personas decidieron confiar a los colectivos la desaparición de sus familiares, pues muchos tenían miedo de interponer una denuncia. Como Martha Rosales, una mujer irapuatense que decidió no seguir con la denuncia de su hijo, pues encontró reticencia de las autoridades que la atendían, quienes le aconsejaban que no siguiera con su denuncia.

“Me decían que podía ser contraproducente, porque luego a mí me investigarían y ahora ando en el colectivo”, dice la mujer, quien obtuvo la asesoría para poder radicar su denuncia y su hijo sea buscado.





La búsqueda de personas desaparecidas sigue en el estado.





De los 12 colectivos que hay en el estado, la mayoría fueron creados en 2020, cuando en Guanajuato el problema de los desaparecidos creció.

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, dijo que en breve serán retomadas las búsquedas de personas desaparecidas, pues las labores fueron detenidas a causa del semáforo rojo y la situación de la pandemia en el estado, pero que es una de las prioridades de la autoridad estatal el encontrar a cada una de las personas que han desaparecido en la entidad.





Municipio

Fosas clandestinas

Cuerpos Encontrados

Salvatierra

65

79

Cortazar

50

15

Acámbaro

37 +/- 975 cuerpos

Fuente: Comisión Nacional de Búsqueda







Se han localizado más de 150 fosas clandestinas en el estado.