Ya se puede obtener y actualizar la credencial para votar: INE

Los Módulos del 08 Distrito Electoral Federal del INE, reiniciaron sus servicios a la ciudadanía y que los trámites que se puede solicitar son: inscripción en el Padrón Electoral, la notificación del cambio de domicilio, la corrección de datos, la renovación por vencimiento y la reposición de la Credencial para Votar; así como recoger la credencial que haya sido tramitada con anterioridad, así lo dio a conocer, Adrián Arredondo Cabrera, Vocal Ejecutivo d este distrito.

Desde el pasado 3 de junio, los Módulos del Instituto Nacional Electoral recibieron trámites para la inscripción al Padrón Electoral o actualizar los datos de la Credencial para votar.

De igual manera y con la finalidad de que las ciudadanas y ciudadanos conozcan con mayor detalle los requisitos, la ubicación de los Módulos o la posibilidad de agendar una cita, se pone a disposición de la ciudadanía la página de internet www.ine.mx , así como el servicio telefónico INEtel, marcando el 800 433 2000, sin costo.

Los días y horarios de atención de los Módulos de Atención Ciudadana del 08 Distrito Federal Electoral, son los siguientes: MAC 110851 de Salamanca, ubicado en Av. Leona Vicario No. 1013, Fracc. Deportivo: de 8:00 a 20:00 horas de lunes a viernes y los sábados de las 08:00 a las 15:00 horas. MAC 110852 de Juventino Rosas, ubicado en Calle Gabino Barreda No. 201, Col. Villa Magisterial: de 8:00 a 20:00 horas de lunes a viernes y los sábados de las 08:00 a las 15:00 horas. MAC 110853 de Villagrán, ubicado en Blvd. Luis Donaldo Colosio Ote. No. 809-A, Zona Centro: de 8:00 a 20:00 horas de lunes a viernes y los sábados de las 08:00 a las 15:00 horas.

Con el trámite de Reimpresión, la ciudadanía que haya perdido su credencial para votar aún tiene la posibilidad de obtener una nueva credencial, con lo cual se expide una nueva credencial con todos los datos iguales y la misma fotografía del último trámite vigente.