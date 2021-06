Ya no hay recurso adicional para atender la pandemia en Guanajuato: Díaz Martínez

León, Gto.- Guanajuato ya no cuenta con recursos adicionales para atender la pandemia por Covid-19 en caso de que llegara una tercer ola de contagios a la entidad, así lo explicó Daniel Alberto Díaz Martínez, secretario de Salud del Estado de Guanajuato, quien reiteró que en toda la contingencia se han invertido más de 15 mil millones de pesos, entre personal, insumos, reconversión de hospitales y medicamentos.

“No es que haya una reserva como tal, porque ya no hay un recurso adicional, eso lo tendríamos que revisar, a parte por ejemplo ya no vamos a tener que comprar nuestro hospital móvil, ese ya seguirá ahí funcionando, el personal sigue laborando con nosotros, ya no tendríamos que contratar recursos adicionales y tenemos reserva estratégica de equipos de protección personal y medicamentos”, dijo.

Agregó que si bien no se tiene una reserva económica como tal, sí se cuentan con los insumos necesarios para atender pacientes con el virus Sars-Cov-2, ya que desde que se presentó la contingencia en el estado, de inmediato se invirtió en equipamiento, personal e insumos necesarios para dar respuesta a la población y proteger su salud.

Díaz Martínez confirmó que lo ideal es esperar que no se den más contagios o un repunte importante de la contingencia, porque la realidad es que sí sería complicado el financiamiento de más elementos para atender la pandemia y tendrían que revisar el cómo equilibrar los gastos necesarios.

“Yo espero que si no hay un repunte no tengamos que hacer una inversión adicional, porque además esa inversión ya no seguiría para seguir atendiendo a los pacientes, tenemos una reserva estratégica demás que esa nos va servir en caso de un repunte y sino pues también les estaremos diciendo cómo vamos a redistribuir los recursos, pero ojalá”, mencionó.

Justo hace unos días el secretario declaró que ya se habían invertido más de mil 200 millones de pesos adicionales para atender la contingencia en Guanajuato, en el que al menos el 97 por ciento fue recurso estatal y el 3 por ciento recurso Federal, sin embargo el recurso inicial fue de 14 mil millones de pesos, en el que la entidad puso 5 mil millones de pesos y el resto fue de Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).

El recurso anteriormente mencionado ha sido útil no solo para la atención a pacientes con Covid-19 en el estado, sino también para personas que requerían de atención médica en otras enfermedades, pues en los 46 municipios se atienden a 3.7 millones de personas que no cuentan con un sistema de seguro social o no tienen dinero para atención en clínicas privadas.

También con el dinero se dio trabajo a mil 300 personas adicionales para la atención a pacientes, también se compraron equipos de protección para el personal, medicamentos con mantenimiento correctivo y preventivo, circuitos de ventilación, medicamentos para sedar pacientes, ventiladores, entre otros elementos.

Si bien en estos momentos se han mantenido los casos positivos del virus con tendencia a la baja, así como las defunciones, en caso de requerirse atender una nueva ola de contagios, ya habrá herramientas suficientes para poder atenderla.