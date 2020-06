“Ya chole” de atacar a Guanajuato: PAN

El dirigente del Partido Acción Nacional en Guanajuato, Román Cifuentes Negrete, dijo que “ya chole” que en las conferencias mañaneras el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete hagan referencia a la violencia que se vive en el estado, pero sin dar una solución a ello ni enviar apoyo, sino incluso hacerlo con fines diferentes a lograr una resolución de esta situación.

El problema de la violencia no es de Guanajuato, el problema lo tenemos, lo aceptamos y trabajamos para resolverlo, pero el tema está a nivel nacional, las cifras y el récord es a nivel nacional y no solamente es Guanajuato





Román Cifuentes Negrete | Dirigente del PAN en Guanajuato

En rueda de prensa virtual, Román Cifuentes Negrete dijo que es lamentable que el Gobierno Federal sigue sin atender el tema de la inseguridad y violencia que se vive en el país, donde la política pareciera ser tolerar a la delincuencia en lugar de combatirla, pero aparte de ello culpar a los estados por lo que ha dejado de hacer la Federación para contener éste que es uno de los principales flagelos que se vive en el territorio nacional.

“Ya chole con ese choteo de darle su tocadita a Guanajuato en las famosas conferencias mañaneras, pero no aportar nada en concreto, no decir 'ahí van más elementos', 'ahí va un esquema de coordinación diferente', 'ahí van más elementos para la inteligencia y la prevención', 'ahí va un esquema para llevar a cabo operativos de intervención', pues incluso los elementos que han llegado lo han hecho de manera tardía y no han llegado en la demanda y en el contexto que requiere una problemática como Guanajuato”, dijo el líder panista, quien acusó también que los elementos de la Guardia Nacional han sido usados como “chaperones” del delegado de Programas Integrales para el Desarrollo, Mauricio Hernández Núñez, y de Ricardo Gómez Escalante, subdelegado Regional de Programas Integrales, pues así lo presumen en redes sociales.

Cifuentes Negrete señaló que además es lamentable que un secretario como Alfondo Durazo argumente que Guanajuato no le envía información, cuando hay reuniones en las que participa la Secretaría de la Defensa Nacional, la delegación de la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, por lo que entonces deja entrever que tampoco conoce o está haciendo su trabajo.

“Qué triste ver a un secretario federal, como Arturo Durazo, diciendo que no le entregan información, por eso las cosas andan como andan, no está enterado, ocupado en el tema y si fuera el caso, pues qué triste y lamentable ver a un secretario federal limosneando información”.