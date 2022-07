"Volví a nacer, Dios me dio otra oportunidad": Fátima, sobreviviente de masacre en anexo de Arandas

Fueron sólo las mujeres del centro de rehabilitación 'Buscando el camino a mi Recuperación' quienes sobrevivieron al ataque del primero de julio de 2020; sin embargo Fátima, que para ese entonces tenía 20 año, fue la única que resultó lesionada y sobrevivió, esto al encontrarse muy cerca del dueño del centro que también fue asesinado.





A dos años del ataque continúan en lucha por ofrecer clínicas de rehabilitación más seguras.





Fátima acudió este viernes al evento en memoria de los fallecidos llevado a cabo en los campos de Futbol de la comunidad, a unos metros del lugar del múltiple asesinato.

La joven no pudo evitar derramar algunas lágrimas al recordar cómo sucedieron los hechos.

Eran aproximadamente las 5:45 de la tarde y los internos se encontraban conviviendo y viendo películas, Fátima comía tranquilamente un plátano con chocolate cuando hasta la puerta llegaron 4 personas armadas.









"En la planta baja estaban las mujeres, en el segundo piso los hombres, estas personas entraron y subieron, luego se empezaron a escuchar los disparos".

Fueron algunos minutos los que las internas permanecieron amenazadas boca abajo en el suelo y esperaban lo peor.

"Pensé que hasta ahí había llegado mi vida, en lo primero que pensé fue en mi hijo, pedí con toda mi fuerza a Dios que me dejara verlo crecer, desde ese día estoy convencida de que él existe".









Ninguna de las mujeres presentes se dio cuenta de lo que en realidad había pasado, al bajar los sujetos armados asesinaron al dueño del anexo y a otro joven que estaba con él, una de las balas alcanzó a Fátima.

"La lesión la tengo en la mano, ni me di cuenta de que la tenía hasta mucho después de que me escape, yo no sabía que los habían matado a todos, después de que los asesinos se escaparon todas salimos corriendo, no teníamos cómo comunicarnos con nadie".

Fátima llegó a casa y familiares pensaban que se había escapado del centro, poco después se enteraron de la magnitud de los hechos.









"Eran como mis hermanos del mismo dolor, comíamos todos juntos y aunque no nos conocíamos bien llegué a estimarlos a todos, estábamos luchando por salir adelante".

A la fecha Fátima continúa limpia del consumo de sustancias y continúa en un centro de rehabilitación, el recuerdo aún duele pero lucha por desprenderse por completo del deseo de consumir drogas y convertirse en una profesionista y tener una gran familia.









Por ello, sobrevivientes, familiares de las víctimas y representantes de Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB) realizaron un evento para recordar a las víctimas de la masacre en el centro de rehabilitación 'Buscando el camino a mi Recuperación', a dos años del ataque continúan en lucha por ofrecer clínicas de rehabilitación más seguras.

Estuvieron presentes autoridades municipales Julio Borja, titular de Proximidad Ciudadana y Eduardo Tovar Guerrero, director de Salud Municipal.









Nicolás Pérez Ponce, director de CRUB comentó que continúan en proceso de regularizar más centros a lo largo del Estado, sin embargo el apoyo sólo ha sido otorgado en algunos municipios por lo que solicitan apoyo a la autoridad estatal para evitar que ataques como el del primero de julio, así como amenazas, extorsiones y otros riesgos.

Después del evento protocolario, fue abierto el micrófono a familiares de las víctimas y familiares de Jesús, alias 'Yuyo', quienes hicieron énfasis en la petición por justicia y pronta resolución del proceso del detenido.









"Nunca es tarde para empezar algo bueno, el ataque fracturó decenas de familias, niños se quedaron sin sus papás, madres se quedaron sin sus hijos, por ellos hay que mejorar, tratar de ser mejores personas, por eso estamos aquí".

Jóvenes internos de distintos centros de rehabilitación realizaron varios actos musicales en homenaje a las víctimas y después compartieron una comida.