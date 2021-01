Volverá a clases mediante el Programa Aprende en Casa III

Este lunes culminó el periodo vacacional correspondiente a la temporada invernal, por lo que la reanudación de actividades escolares del ciclo 2020-2021 permanecerá de manera virtual, según lo informado por la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG), ante esta situación los niños y niñas salmantinos manifestaron su inconformidad de continuar con la modalidad a distancia.

Nuevamente será a través de la modalidad virtual.

Algunos niños señalaron que extrañan las clases presenciales, ya que eran la forma más sencilla de aprender y poder resolver sus dudas a tiempo, además de la convivencia diaria con sus compañeros.

Cristian Rodríguez, que cursa quinto año de primaria, dijo: “al principio se me hacía muy complicado trabajar así, pero ahora ya me adapté un poco, aún así, extraño a mis amigos y a mi maestra, ya que a veces tengo dudas y a través de internet es más difícil que me explique”.

Mientras que otros aseguraron que se han comenzado adaptar a esta modalidad, no obstante, problemas con el internet o de señal, también han sido un obstáculo para continuar con su formación académica en diversas ocasiones.

Miriam, estudiante de Secundaria, explicó que “ya no se me hace difícil trabajas así, al principio si era muy complicado, incluso hasta llegue a llorar varias veces porque no entendía la tarea o porque me dejaban mucha, pero ahora logre acostumbrarme”.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Mario, franelero de 72 años, lucha por subsistir en las avenidas citadinas

Este lunes regresan a clases más de un millón de niños y niñas guanajuatense en los niveles básico, preescolar, secundaria y media superior, bajo la modalidad virtual para contener contagios por la Covid-19 entre la comunidad estudiantil.