Viven guanajuatenses en la angustia por desaparición de familiares

IRAPUATO, Gto.- "Vivo en la agonía por la desaparición de mi hijo, la ansiedad me invade porque no sé dónde está, la delincuencia me ha arrebatado a dos de mis hijos, uno de ellos murió por homicidio" expresó durante la develación de 50 placas de desaparecidos Verónica Durán, madre de Iván Arturo Silva Durán quien desapareció el pasado 24 de noviembre del 2019.





Cómo Verónica Durán Lara, en Guanajuato hay decenas de personas que están desesperadas por obtener información que les ayude a dar con el paradero de sus seres queridos que están en calidad de desaparecidos, pues cada día que pasa la incertidumbre y la angustia los invade por no saber dónde se encuentran.



Otra de las familias agraviadas por la desaparición de un ser querido es la de Viviana Ojeda Negrete quien está en busca de su hermano Manuel quien desapareció el 8 de enero de 2018 y desde entonces no le han notificado avances sobre la investigación, situación que llena de impotencia y frustración a la familia Ojeda Negrete.









Viviana relató que lejos de recibir ayuda por parte de las autoridades para localizar a su hermano solamente ha recibido comentarios despectivos que aluden a que su hermano desapareció por "Andar en malos pasos".





Te puedo decir que antes de encontrar el colectivo era una situación muy frustrante ir ante las autoridades y que te regresen y te digan no tengo información, vaya a preguntar usted que te revictimizan y que te digan que por algo a tu hermano se lo llevaron.



Desde el 15 de noviembre de 2018 Yadira Gutiérrez no sabe nada de su hijo quien laboraba en la comunidad Aldama donde presuntamente fue privado de su libertad, puso su denuncia ante las autoridades de seguridad y no le han mostrado avances de la investigación.



Mi hijo desapareció el 15 de noviembre de 2018, ya hace un año nueve meses que no se nada de él, a él se lo llevaron hombres armados en la comunidad Aldama, yo metí la denuncia y hasta hoy en día no se nada de él.